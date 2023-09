E' scomparso l'architetto Luciano Vagni, ex presidente del Poggio Nativo. I ricordi

RIETI - Si è spento oggi presso l’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti all’età di 66 anni Luciano Vagni. Architetto e Tecnico Comunale al Municipio di Rieti da qualche tempo in pensione, aveva poi continuato la libera professione dividendo gli impegni lavorativi con la sua grande passione, quella del calcio.

A Poggio Nativo dove viveva ha di fatto dato impulso allo sport e facendo crescere la società di calcio del paese, dopo aver disputato anche il campionato di Promozione era poi ripartito con un nuovo progetto dalla Terza categoria vincendo da presidente due campionati e portando il Poggio Nativo fino al al calcio regionale in Seconda e poi in Prima categoria.

I ricordi

Tra i tecnici che ha avuto alla guida della sua squadra negli anni d’oro dove vinse il campionato di seconda categoria Antonio Domenici, un amico di lungo corso che lo ha ricordato commosso come «un grandissimo professionista, ma soprattutto un amico di immensa lealtà, bontà e serietà. Oggi – prosegue Domenici- ho provato forse la sofferenza più grande della mia vita. Solo lui sapeva chi era per me ed io chi ero per lui. Gli dico grazie per ciò che mi ha fatto vivere e per quello che mi ha insegnato, nel calcio, nel lavoro, nella vita.

Di lui porterò sempre un ricordo fatto di affetto, stima e riconoscenza».

Persona conosciutissima nel mondo del calcio in Sabina con messaggi di cordoglio arrivati da varie società calcistiche non appena la notizia della sua morte si è diffusa, da Poggio Mirteto fino a Ginestra, Luciano Vagni ricevuto anche la benemerenza dalla Lnd.

Il sindaco di Poggio Nativo, Veronica Diamilla lo ricorda come un uomo buono e affabile. «Un professionista ben voluto da tutti- dice il sindaco- per Poggio Nativo anche grazie al suo impegno coi giovani e per lo sport era un punto di riferimento. Stimato da chiunque per la sua disponibilità era una persona affabile e sempre cortese. Se ne è andato troppo presto e siamo tutti addolorati».

I funerali

Luciano Vagni lascia i due figli Francesco ed Emanuele e l’intera comunità di Poggio Nativo nello sconforto. I funerali si terranno domani alle 15 al campo sportivo del paese che è stato messo a disposizione dal sindaco per le esequie dopo la richiesta dei figli prevedendo un grande afflusso di persone.