di Christian Diociaiuti

IL TABELLINO

Rieti

Reti

RIETI - Vittoria e rompete le righe per il Rieti che batte 3-1 la Lupa Roma (serie D) di Marco Amelia al Ramacogi di Cantalice.Sotto neanche al primo minuto di gara (errore del portiere Chastre) con il gol di Tomaselli, la squadra trova il pari e il 2-1 con Cericola e Todorov tra mezzora del primo tempo e 45'. A inizio ripresa, su suggerimento di Kean esterno, Todorov fa il 3-1. Partita giocata sotto un grande caldo caldo, davanti ai tifosi riparati da piante e ombrello e del patron Poulinakis.La squadra si riposerà fino a martedì mattina incluso, poi inizierà una settimana decisiva tra preparazione verso la prima gara ufficiale, il match di Coppa contro il Teramo ma anche l'atteso inizio dei lavori allo stadio. Il 15 agosto nessuna sosta: seduta doppia per prepararsi alla prima uscita ufficiale tra i pro dopo undici anni.Il club è vigile su figure interessanti in termini di mercato: calde le piste che portano al centrocampista ex Reggina La Camera (34 anni) e all'attaccante con un bel curriculum tra A, B e C, Nando Sforzini (33 anni), puntelli di una base giovane che punta a valorizzarsi cercando la salvezza.(4-3-3): Chastre; Costa, Gigli, Papangelis (25’ st Vasiliou), Dabo; Maistro, Palma, Gallifuooco, Cericola, Todorov (30’ st Carrasco), Kean. All. Chéu.: 1’ pt Tomaselli, 30’ pt Cericola, 45’ pt e 12’ st Todorov