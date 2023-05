Successo per l'appuntamento a Montopoli del campionato Piccoli Amici. Foto

RIETI - Solito grande successo per il calcio giovanile in bassa Sabina. Lo scorso fine settimana si è tenuto un altro appuntamento del campionato Piccoli Amici con bambini e bambine di diverse società sabine impegnate sul campo del Rinalduzzi di Montopoli in una bella giornata di sport che ha coinvolto come sempre tantissimi ragazzi e molte famiglie.

Nel soleggiato e bel pomeriggio di sabato l’Usd Montopoli ha ospitato al proprio centro sportivo i nati nel 2016 e 2017 dell’Asd Poggio Mirteto Calcio, Ss Passo Corese e Accademia Calcio Sabina. Si tratta della terza giornata di questo evento dopo le giornate a Gavignano e Selci.

Il calcio dei più piccoli non si ferma però qui: è in programma infatti a fine maggio un’altra data per tornare a giocare e divertirsi insieme. Sabato 27 maggio toccherà a Passo Corese ospitare i Piccoli Amici delle altre società sabine per l’ultimo atto di questo evento in un’altra giornata di festa e sport.