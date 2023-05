I Pulcini del Poggio Mirteto conquistano la finale provinciale del “Grassroots Challenge”

RIETI - La finale provinciale del "Grassroots Challenge" va all’Asd Poggio Mirteto Calcio. La manifestazione provinciale organizzata dall’Attività di base della Figc di Rieti per la categoria “Pulcini” (classe 2012), ha visto quattro società della provincia sfidarsi lunedì scorso, 22 maggio, a Cittaducale per la finale, vinta dalla compagine mirtense. Oltre alla società Asd Poggio Mirteto Calcio, hanno partecipato il Football Rieti 1936, l’Accademiacalcio Sabina e la Young Rieti. I giovani mirtensi, allenati da Alessandro Iacobelli e Antonio Turchetti, rappresenteranno ora la provincia di Rieti giovedì 1° giugno nel raggruppamento che determinerà a sua volta la rappresentativa del Lazio alla Festa Nazionale, ultimo atto della manifestazione in programma il 17 e 18 giugno presso il Centro Tecnico Federale della Figc di Coverciano.

La squadra vincitrice

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luca Beniamino Bejan, Damiano Bianchi, Edoardo Biscontini, Thomas Carbonara, Riccardo Chitanu, Matteo Cianfa, Jonathan Colletti, Manuel Crescenzi, Francesco De Felici, Emanuele Favetta, Edoardo Filippi, Flavio Fortunati, Alessandro Gentili, Alessio Gentili, Martino Mattozzi, Damiano Neri, Pietro Enea Ottaviani, Tommaso Pucci, Filippo Tagliaferri.

Allenatori: Alessandro Iacobelli e Antonio Turchetti