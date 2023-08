Proseguono gli open day della scuola calcio dell'Usd Montopoli

RIETI - Oggi pomeriggio si chiude la prima settimana degli Open Day della scuola calcio dell’Usd Montopoli. All’impianto sportivo comunale “Gaetano Rinalduzzi” i bambini e le bambine nati dal 2011 al 2018 avranno l’opportunità di essere seguiti dallo staff del settore giovanile della squadra sabina divertendosi e giocando allo sport che amano. Le attività, cominciate lunedì e in programma anche oggi pomeriggio alle 17.30, proseguiranno la prossima settimana, sempre al “Rinalduzzi” di Montopoli, da lunedì 28 fino a mercoledì 30 agosto, sempre a partire dalle 17.30.

Le categorie ammesse sono quelle dei Piccoli Amici, dei Primi Calci, dei Pulcini e degli Esordienti. In caso di maltempo, le attività avranno luogo nel palazzetto adiacente al campo sportivo. La partecipazione è gratuita. L’Usd Montopoli si è distinta negli ultimi anni per le numerose attività offerte ai più giovani, sia per quanto riguarda il calcio che il calcio a 5. Anche quest’anno non mancheranno le iniziative per far divertire e crescere i bambini e le bambine.

Per info l’Usd Montopoli lascia a disposizione i seguenti contatti:

Daniele Calvisi 3384685133

Giuseppe Gozzi 3335600781