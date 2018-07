di Christian Diociaiuti

RIETI – Il Rieti ha pubblicato stamattina, solo a ridosso del raduno, i convocati per il raduno previsto questo pomeriggio alle 15 allo Stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno. Previsto il ritiro materiale tecnico un primo contatto tra squadra e staff tecnico. “Alle 17 tutti in campo, sempre allo Scopigno per un primo allenamento che anticiperà di 24 ore l'inizio del rifacimento del manto erboso” scrive il Rieti che aggiunge “Da domani mattina, la squadra si sposterà a Cantalice dove svolgerà l'intera preparazione atletica, utilizzando le strutture del Giacomo Ramacogi concesse dal Comune di Cantalice e dalla Polisportiva: ad entrambi va il nostro ringraziamento sincero per la disponibilità mostrata” aggiunge il Rieti.



Nella lista dei convocati (11, seguiti da alcuni aggregati), molti giovani, alcuni nomi già noti grazie ai rumors di mercato e alcune novità. Balza all’occhio l’assenza dell’olandese ex Ternana Janse, tra i primi ad essere citati nelle voci di mercato e più volte nominato dal presidente Marini. C’è Matteo Cericola, l’unica conferma rispetto al passato. Si rivede anche Savatteri, un ex Rieti ai tempi di Fedeli.



I CONVOCATI

Davide Costa ('96), Tomas Dabo ('93), Gerasimos Papangelis ('97), Riccardo Paparelli ('98), Nicolò Gigli ('96), Sandro Costa ('95), Cosimo La Ferrara ('98), Vincenzo Tommasone ('95), Giuseppe Palma ('94), Fabio Maistro ('98), Matteo Cericola ('96).



AGGREGATI IN PROVA

Eddi Gava ('94), Gianfilippo Pulci ('94), Luigi Savetteri ('96), Cittadoni Federico ('98), Simone Didomenicantonio ('97), Xavier Venancio ('99), Yassir Chrif ('98), Marlon Lukinga ('98), Gianmarco Scapin ('99).

