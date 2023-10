Fc Rieti travolgente, Battisti: «Ottima prestazione, ha vinto la forza dello spogliatoio»

RIETI - Soddisfatto a fine gara il tecnico del Fc Rieti Raffaele Battisti dopo il 4-0 realizzato sul campo della Sanpolese che ha regalato la vetta agli amarantocelesti in attesa dello scontro al vertice di mercoledì 1° novembre allo Scopigno contro Monterotondo che oggi ha pareggiato 1-1 nel derby col Fiano Romano.

«Abbiamo disputato un'ottima prestazione in un campo dove non sarà facile per nessuno fare punti - afferma Battisti - E quando ottieni la prestazione, al di là del punteggio piuttosto rotondo, significa che ci sei stato con la testa e con le gambe. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, indistintamente, sia a chi ha giocato, sia a chi è subentrato, ma anche a chi è andato in panchina o è rimasto fuori, perché oggi ha vinto lo spogliatoio».