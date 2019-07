© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Football Club Rieti ingaggia Fabio Pegorin. Il calciatore arriva a titolo definitivo dalla Sambenedettese. Portiere, nato a Chiavasso nel 1996, Pegorin vanta una lunga esperienza tra i professionisti con la vittoria del campionato di serie D con la Sambenedettese nella stagione 2015/2016 e tre stagioni disputate in Lega Pro. Dopo una lunga militanza nelle giovanili del Novara, con cui si laurea campione nazionale della categoria Berretti nel 2015, passa alla Sambenedettese dove esordisce tra i professionisti a soli 20 anni.«Ho scelto Rieti perché è una società che conosco molto bene - dichiara Pegorin - ho avuto tanti compagni che provenivano dal Rieti e Gianni Bianchetti, allenatore dei portieri. Per me Rieti è una sfida professionale perchè condivido il progetto e perchè qui avrò la possibilità di crescere molto e di portare la mia esperienza, nonostante la mia giovane età».Il Football Club Rieti inoltre è felice di annunciare i nuovi collaboratori tecnici con Danilo Giovanelli che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda ed affiancherà mister Alberto Mariani. Lorenzo Fabiani ricoprirà il ruolo di match analyst, figura essenziale dello staff tecnico.