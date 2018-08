RIETI - Era nell'aria dopo l'amichevole di ieri ed è arrivato: il Rieti ingaggia anche Egdar Caparros, per lui un biennela



Nato a Palafolls, in Spagna, il 19 marzo 1997, Caparros è un mediano che, all’occorrenza può essere impiegato anche nel ruolo di esterno destro, sia sulla linea di centrocampo, che su quella di difesa. Cresciuto calcisticamente nel Girona, nell’estate del 2016 si trasferisce in Moldavia per vestire la maglia del Zaria Balti. L’anno successivo, Edgar passa al Fc Zugdidi (Georgia), mentre nell’ultima stagione arriva al sesto posto col Fc Veres nella Premier League ucraina.



«Il calcio italiano ha sempre il suo fascino – racconta Caparros – E dopo aver girato mezza Europa, spero di poter dimostrare tutto il mio valore in un club che ha deciso di puntare su giovani di qualità provenienti da più parti dell’Europa. Il mio approccio col gruppo è stato positivo: bisogna lavorare per arrivare al top della condizione atletica per i primi impegni ufficiali».

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:15



