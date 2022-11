Arbitro spintonato, sospesa partita in Terza categoria. Ora il giudice sportivo. La solidarietà del delegato Figc Focaroli

RIETI - Partita sospesa in Terza categoria. E' successo a Capradosso, ieri pomeriggio 5 novrmbre, verso la fine del primo tempo con lo Stimigliano in vantaggio per 2-0. L’arbitro reatino Michelangelo Zedda, dopo aver comminato il secondo giallo a un giocatore di Capradosso e quindi espellendolo, è stato spintonato dallo stesso. A quel punto il direttore di gara non se l’è sentita di proseguire e ha mandato le squadre negli spogliatoi sospendendo la gara. Ora si attendono le decisioni del giudice sportivo.

Il delegato Figc Raffaele Focaroli

«In attesa del consueto iter della Giustizia Sportiva, colgo l’occasione per esprimere la mia personale solidarietà all’arbitro della gara Capradosso-Stimigliano di III categoria per essere stato vittima di aggressioni durante la partita.

Si desidera tuttavia richiamare tutte le Società all’adozione di ogni misura atta ad evitare il ripetersi di qualsivoglia comportamento violento e ad improntare le competizioni sportive secondo i valori di etica e di fair play sportivo».

Il Delegato Provinciale Figc Rieti Raffaele Focaroli