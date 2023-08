Amatrice Rieti sconfitta con onore sul campo della Sambenedettese: 1-0. Ora presentazione e calendario

Sabato 19 Agosto 2023, 20:48







RIETI - Finisce con una sconfitta di misura la quarta amichevole stagionale dell'Amatrice Rieti contro la quotata Sambenedettese (serie D). Per i ragazzi del mister Angelone una buona gara giocata spesso alla pari contro il forte avversario. La Samb è andata in gol nel secondo tempo dopo una lunga girandola di cambi tra le fila amarantoceleste.

Prossimi appuntamenti, la presentazione della squadra domani sera e l’amichevole del 26 agosto a Poggio Mirteto. C'è attesa per i calendari che verranno comunicati il 21 agosto,