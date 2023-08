Amatrice-Rieti, raddoppiano i Fiscaletti: Stefano riconfermato, arriva l'under Andrea. Foto

RIETI- L'Amatrice-Rieti guarda al futuro. Firmano in amarantoceleste due giovani di livello: Andrea Fiscaletti, 2004 con già esperienze in Eccellenza ed Emanuele Capriccioli, giovanissimo cresciuto nel settore giovanile dell’Amatrice.

L'Amatrice-Rieti, comunica anche un rinnovo: Stefano Fiscaletti, già in forza con l’Amatrice la precedente stagione e reduce dalla vittoria del campionato di Promozione. Stefano è fratello di Andrea e chissà se proprio questo ha contribuito al suo arrivo in amarantoceleste.

La nota del club

SSA Rieti comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con Andrea Fiscaletti e Emanuele Capriccioli, portiere classe 2006.

LA BIOGRAFIA

Andrea Fiscaletti esterno classe 2004 con un curriculum già da veterano che conta oltre 70 presenze in eccellenza.

Lo scorso anno titolare inamovibile alla Santegidiese calcio.

LE DICHIARAZIONI

“Siamo entusiasti di poter iniziare questa nuova avventura. Qui si respira l’aria di un progetto importante: vogliamo ringraziare la società per questa opportunità”.

La nota del club

SSA Rieti comunicato di aver rinnovato per la stagione 2023/24 l’accordo con il calciatore Stefano Fiscaletti.

LE DICHIARAZIONI

“Per me è un onore rinnovare con questa società. Lo scorso anno in Promozione abbiamo fatto una stagione straordinaria: quest’anno non sarà semplice ripetersi, ma c’è voglia di fare bene e tanto entusiasmo”.