RIETI - Parlato, De Angelis, Bucci. Sarà questa la rappresentanza di allenatori "reatini" che domani alle 18 presso il ristorante Straforno di San Basilio riceveranno dall'Aiac Lazio i riconoscimenti per i campionati vinti nei rispettivi campionati: Parlato in D col Rieti, Carlo De Angelis in Prima categoria col Passo Corese e Romeo Bucci in Seconda categoria con l'Amatrice. Tra i premiati anche Fabio Liverani (iscritto Aiac con la sezione di Latina) che in sella al Lecce ha conquistato la serie B.«È un riconoscimento che mi rende felice - ammette Parlato - perché mi fa tornare indietro coi ricordi di dodici mesi: è stata una stagione fantastica culminata esattamente come l'avevamo pensata. Questo premio lo voglio condividere coi miei collaboratori più stretti, col presiedente Curci, il dg Di Santo, il resto della società, ma anche con la squadra, i tifosi, la città ed una dedica speciale a Mario Grillo che ci ha lasciato pochi giorni fa, un uomo vero, lavoratore solenzioso, ma sempre presente».Con ogni probabilità non sarà Parlato a ritirare il premio, ma uno tra Massimiliano Boccaccio e Raffaele Battisti, che con Parlato hanno condiviso sia l'esperienza reatina che quella di quest'anno a Latina fino al giorno delle dimissioni.«Per impegni contingenti non potrò essere della serata - conferma Parlato - ma chi mi rappresenterà alla cerimonia lo merita quanto me se non addirittura di più».