ALTRE GARE, V GIORNATA

LA CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Turno casalingo, il secondo di fila, per la Spes Poggio Fidoni che attende al PalaSpes il Carbognano (ore 18.30, arbitri De Gasperi di Ostia Lido e Claretti di Roma 1). I gialloverdi dopo la convincente vittoria nell'ultimo turno contro la capolista Albano vogliono sfruttare il fattore campo (due vittorie su due in campioanto in questa stagione) per avvicinarsi alla vetta, con una vittoria i ragazzi di Luciani potrebbe scavalcare lo stesso Carbognano che li precede di un punto in classifica. Il tecnico dei reatini non potrà contare sullo squalificato Graziani ma tornerà a disposizione capitan Donati.«Ci aspetta un miniciclo durissimo di tre partite in una settimana – dice l'allenatore della Spes Poggio Fidoni Fabio Luciani - dobbiamo farci trovare pronti. Il Carbognano è una compagine di tutto rispetto e ci vorrà una prestazione superiore a quella di sabato scorso se vogliamo fare punti. Ci mancherà Graziani squalificato e con tutta probabilità Barbera infortunato. Spero che il pubblico accorra numeroso e caldo e possa essere il sesto uomo in campo».Albano- NordovestAranova – CortinaSporting Hornets – CCCP 1987TC Parioli – Real CiampinoVigor Cisterna – Pro Calcio ItaliaReal Fabrica – Virtus FeniceSpes Poggio Fidoni - CarbognanoPro Calcio Italia, Albano 9Tc Parioli, Carbognano, CCCP 1987 7Spes Poggio Fidoni, Real Fabrica, Aranova 6Nordovest, Cortina 5Virtus Fenice, Vigor Cisterna 4Real Ciampino 3Sporting Hornets 1