Danilo Valloni

Mattia Ponzani

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO

RIETI - Si sono giocate martedì e mercoledì le gare di recupero della settima giornata del campionato di C2. Due ko su altrettante partite per Monte San Giovanni e Cures che erano ospiti di Nazareth e Vicolo.Pesante battuta d’arresto per ilche crolla sul campo del Nazareth per 9-3. Match da dimenticare per il ragazzi di Valloni che vogliono subito riscattarsi nella gara casalinga di sabato contro la Lositana. Per i biancoblù sono andati in rete Fossatelli con una doppietta e Checchetelli. Commenta la gara il tecnico del Monte San Giovanni: «Quando ci si imbatte in una prestazione ampiamente negativa, che si manifesta poi anche sotto l'aspetto del risultato, la prima cosa che si fa in queste categorie dilettantistiche è quella di cercare subito una qualsivoglia causa che permetta poi di scaricare mentalmente nel gruppo le responsabilità della sconfitta a qualche singola situazione o peggio ancora a qualche singolo compagno. Questa cosa io non la permetto nemmeno lontanamente di pensare né alla società né tanto meno agli attori principali di questo sport che sono poi i miei giocatori. Non ci sono alibi, martedì sera si é perso a Roma in malo modo e la responsabilità del questo pesante risultato negativo è solo la mia. Per questo complimenti alla squadra del Nazareth che in maniera cinica ha messo ha nudo tutti i nostri problemi che sono in ordine di importanza dapprima strutturali, poi comportamentali e solo infine tecnici. Detto questo, visto che siamo a nemmeno un quarto del campionato, sabato contro la Lositana avremo l'opportunità, con una eventuale vittoria, di rimetterci in corsa per le posizioni di vertice e di assorbire questa ultima enigmatica prestazione senza ulteriori traumi. C'è da dire in verità che gli ultimi accadimenti della Figc, che ci vedranno giocare per quattro martedì di fila e per tre volte in trasferta, non ci ha e non ci farà affatto bene perché in generale per le squadre di Rieti giocare le partite infrasettimanali di sera in trasferta a Roma, porta e porterà sempre a dei seri problemi logistici che alla lunga poi si potrebbero scontare anche sul campo da gioco».Sconfitta amara per ilche subisce la rimonta sul campo del Vicolo che s’impone per 6-5. Dopo essersi portati sul 4-2 i ragazzi di Lelli si fanno recuperare incappando nella quarta sconfitta in campionato. A segno per i sabini Demauro con una doppietta, Scappa, Catania e Cerquetani. Sabato si torna in campo, al Pala Sabina arriva il PGS Santa Gemma. Amareggiato a fine gara il presidente del Cures: «Dopo un buon primo terminato 4 a 2 per noi nella ripresa, come è’ accaduto anche nelle precedenti partite, subiamo la rimonta del Vicolo».Nazareth 15Lositana 13Atletico 2000 12Atletico Ciampino 11Atletico Tormarancia, Bracelli, PGS Santa Gemma, Monte San Giovanni 10L’Airone 7Cures, Virtus Palombara 6Gap 5Vicolo 4Real Roma Sud 1Atletico Ciampino – NazarethBracelli Club – Virtus PalombaraGap – Real Roma SudL’Airone – VicoloMonte San Giovanni – LositanaCures – PGS Santa GemmaAtletico 2000 – Atletico Tormarancia