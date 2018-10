Danilo Valloni

Carlo Alberto D’Attilio

ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

LA CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, III GIORNATA

Ultimo aggiornamento: 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella seconda giornata del campionato di C2 di futsale sorridono Monte San Giovanni e Cures che con lo stesso punteggio di 6-4 s’impongono ontro l’Airone e Gap.Seconda vittoria consecutiva per ilche al PalaCiroLaureti batte 6-4 l’Airone. Ottima prestazione dei ragazzi di Valloni che continuano nel loro momento positivo (terza vittoria di fila compresa la Coppa). Firmano il successo biancoblu Albuccetti e Proietti con una doppietta, a segno anche Fainelli e Di Cesare. «Prova di carattere dei miei giocatori che nonostante lo svantaggio, arrivato a freddo su di una punizione centrale, sono riusciti piano piano e con molta pazienza, dapprima a pareggiare, e poi nel secondo tempo a portarsi meritatamente sul 5 a 2 - commenta l’allenatore- A quel punto l'Airone ha profuso il suo massimo sforzo per riequilibrare la partita ma noi siamo riusciti nell'intento di non permetterglielo ripartendo bene in contropiede e chiudendo di fatto la partita con una prestazione, nel complesso, più che positiva».Primo brindisi per ilche davanti ai propri tifosi si regala i primi tre punti nel campionato di C2: contro il Gap finisce 6-4 in favore della formazione sabina. I bianconeri si riscattano dopo la prima di campionato, in campo anche il nuovo arrivato Matteo Gerbino (ex Ardita). Protagonista di giornata Scappa con una tripletta, doppietta invece per Bentivoglio, in gol anche Catania. «Siamo partiti male come la scorsa partita a causa anche dei errori nostri – spiega il ds- alla fine del primo tempo ci siamo ritrovati sotto 3 a 2 anche se ci abbiamo provato diverse volte, si è fatto trovare pronto il loro portiere. Nel secondo tempo abbiamo trovato subito il 3 a 3 e siamo riusciti a concretizzare al meglio le occasioni create, il parziale poteva essere più ampio ma è stato molto bravo il loro portiere».Atletico 2000-Bracelli 3-10Atletico Tormarancia-Real Roma Sud 10-0Nazareth-Virtus Palombara 6-1Atletico Ciampino-Lositana 9-2P.G.S. Santa Gemma-Vicolo 5-1Bracelli, P.G.S. Santa Gemma, Monte San Giovanni 6Atletico Tormarancia, Atletico Ciampino, Nazareth, L’Airone, Cures, Virtus Palombara, Lositana, Atletico 2000 3Gap, Vicolo, Real Roma Sud 0Bracelli- CuresGap-L’AironeLositana-Atletico 2000Real Roma Sud – NazarethVicolo – Atletico TormaranciaVirtus Palombara – Atletico CiampinoP.G.S Santa Gemma – Monte San Giovanni