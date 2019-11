COSI' IN CAMPO

Cybertel Aniene

Real Rieti

Arbitri

PROGRAMMA VII GIORNATA

GLI ANTICIPI DEL VENERDI'

LE GARE DI OGGI

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real può volare al comando del campionato e, in caso di vittoria contro l'Aniene oggi alle 18, non sarebbe neanche virtuale. La missione è questa per gli amarantocelesti, che potrebbero approfittare del ko del Pesaro contro l'Acqua&Sapone per consacrarsi in vetta. Al PalaToLive sarà quindi sfida alla Cybertel Aniene, unica squadra del campionato a non aver ancora raccolto vittorie, quella degli ex Zanchetta e Schininà. I romani avevano iniziato la stagione guidati da un altro ex, Mannino, che è stato sollevato dall'incarico e sostituito da Medici. La classifica non deve però ingannare, visto che l'Aniene ha qualche freccia al suo arco, anche se non ci sarà l'ex Lazio Jorginho, squalificato. Nel Real invece non ci sarà Ramon, escluso dalla lista dei convocati per prblemi fisici, mentre potrebbe tornare Rafinha Rizzi, dopo l'esclusione in Coppa della Divisione.Nomi a parte il Real parte con il favore del pronostico, non solo per una qualità generale differente, ma anche per le cinque vittorie consecutive in campionato. per Miki sarà l'esordio in campionato dopo aver valutato la squadra in Coppa contro la Lazio, e per lui subito l'occasione da non fallire. Vincere, convincere e prendersi il primo posto in classifica,una triplice missione apparentemente "facile" per un Real che deve evitare scivoloni che, classifica alla mano, avrebbero del clamoroso, nel classico testa-coda che a volte appare tanto scontato, quanto destinato a regalare sorprese.: Timm, Schininà, Villalva, Zanchetta, Costantini, Apollonio, Batata, Del Ferraro, M.Medici, Taloni, Sanna, Pezzin, Pochesci. All. A.Medici: Micoli, Romano, Jeffe, Rafinha, Rafael, Moura, Baroni, Javi Roni, De Luca, Fortino, Jelovcic, Pasculli, Relandini. All. Miki: Di Resta E Micciulla (Roma 2)Acqua&Sapone Unigross - Italservice Pesaro 5-2Real Arzignano - Feldi Eboli 3-3Lynx Latina - Signor Prestito CMB 5-8Cdm Futsal Genova - Colormax Pescara 1-4Sandro Abate Avellino- Came Dosson (oggi, ore 18)Italian Coffee Petrarca Padova- Todis Lido Di Ostia (oggi, ore 19)Kaos Mantova - Meta Catania (oggi, ore 20)Signor Prestito e Acqua&Sapone 16Real Rieti 15Feldi Eboli 14Italservice Pesaro 13Sandro Abate Avellino e Meta Catania 12Came Dosson 10Kaos Mantova 9Lynx Latina e Colormax Pescara 6Real Arzignano 5Todis Lido Di Ostia e Italiano Coffee Petrarca 4Cdm Futsal Genova 3Cybertel Aniene 1