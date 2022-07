RIETI - Per la festa del grano, a Collevecchio, arriva Gabriele Bonci, maestro indiscusso della pizza. Il celebre pizzaiolo, diventato famoso in tv per la partecipazione al programma televisivo Rai "La prova del cuoco" e poi con il suo "Pizza hero", sarà in Sabina, sabato 6 agosto in occasione della 2 giorni organizzata dal Comune dedicata appunto al prezioso cereale. L'iniziativa non sarà però una comune sagra.

Conferenze e incontri tematici si susseguiranno venerdì 5 agosto 2022 e sabato 6 agosto 2022 sui grani antichi e sugli aspetti storici e sociali legati al grano. A Bonci toccherà la chiusura dell'iniziativa, a partire dalle 19.30, nello stand gastronomico sarà possibile assaggiare la particolare pizza.