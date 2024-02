La Rieti-Terminillo al Bit di Milano. «Promossa una delle eccellenze del territorio reatino»

RIETI - L'Automobile Club Rieti ha colto di buon grado l'invito del Comune di Rieti e della Regione Lazio a partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo, che si è tenuta a Milano dal 4 al 6 febbraio.

Questa mattina, nello stand della Regione Lazio, il Vice Sindaco ed Assessore allo sport e turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli, il Vice Presidente dell'Automobile Club Rieti, Daniele Rossi, ed il Presidente della Commissione Sportiva, Luigi Cari, hanno presentato la Rieti – Terminillo, una delle eccellenze del territorio reatino, che con le sue 58 edizioni ricorda quanta passione nutrano i reatini per il motor sport.

«La Valle Santa reatina è simbolo di una spiritualità in movimento. La Regola Bollata – dichiara il Vice Sindaco Mestichelli – da regola di vita dell'Ordine diventa così guida per le tante discipline sportive che connotano l'intero territorio reatino e per gli eventi che si svilupperanno intorno e lungo i Cammini». Ed è indubbio che la Rieti – Terminillo è una degli eventi più significativi ed importanti del nostro territorio.

«Siamo lusingati che la Regione Lazio ed il Comune di Rieti abbiano scelto la Rieti – Terminillo per promuovere il nostro territorio – dichiara il Vice Presidente Daniele Rossi – un evento sportivo conosciuto ed apprezzato a livello nazionale ed internazionale.

Non posso nascondere di aver provato una forte emozione vedendo proiettati al BIT di Milano i video della Rieti – Terminillo. Hanno attirato l'attenzione di tanti astanti perché è veramente inusuale vedere autovetture da corsa sfrecciare in contesti paesaggistici unici per la loro bellezza».

«Siamo soddisfatti di questa giornata e siamo grati alla Regione Lazio, al Comune di Rieti ed al Vice Sindaco Mestichelli per aver permesso all'Automobile Club di Rieti di promuovere la Rieti – Terminillo ed il nostro territorio, in un contesto così prestigioso – dichiara il Presidente della Commissione Sportiva Luigi Cari – come la BIT di Milano. La qualità dei video proiettati ha suscitato un grande interesse nello stand della Regione Lazio, il percorso del Terminillo è un contesto unico. Ad ogni curva ti trovi davanti un quadro. La Rieti – Terminillo per il suo trascorso storico e per la recente inclusione nel nuovo campionato Supersalita rappresenta l'evento motoristico più importante del nostro territorio. Di questo siamo grati alle istituzioni, ai partner ed agli appassionati che ci sostengono».