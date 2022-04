Scherma, i Mondiali Paralimpici di Terni presentati alla Bit di Milano

MILANO – I Campionati Mondiali di Scherma Paralimpica di Terni si sono ritagliati uno spazio importante alla Bit di Milano, la borsa internazionale del turismo.

Nei padiglioni fieristici della Borsa Internazionale del Turismo, la Federscherma ha infatti aperto il suo programma con la presentazione dei Mondiali Paralimpici di Terni 2023. «Un appuntamento speciale per la nostra Federazione -afferma Paolo Azzi presidente nazionale della Fis- che ha fatto da sempre, e continua a fare con sempre maggiore impulso, dell’integrazione tra scherma olimpica e paralimpica una bandiera della propria attività»

Un video-saluto del numero uno del CIP, Luca Pancalli, ha ricordato «il valore che la scherma ha avuto nel movimento dello sport paralimpico».

Nel merito della marcia d’avvicinamento ai Mondiali Paralimpici di Terni, che andranno in scena tra settembre e ottobre del 2023, sono poi entrati Francesco Tiberi, Vicepresidente del Comitato Organizzatore presieduto da Alberto Tiberi, ed Elena Proietti, Assessore allo Sport del Comune ternano. «Intraprendiamo quest’avventura forti della bellissima esperienza dell’Europeo del 2018 -asserisce Tiberi- Il mondo paralimpico conosce e apprezza Terni, ora lavoriamo per fare ancora di più». «Lo sport in Italia rappresenta il quattro per cento del PIL nazionale, a Terni superiamo l’otto per cento. Siamo terra di sportivi e schermidori, offriremo ad atleti e delegazioni dei Cinque Continenti una proposta turistica di grande qualità».