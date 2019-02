RIETI - II Cai di Amatrice protagonista alla Bit di Milano. Lunedì 11 febbraio alle 10.30 sarà presentato “Turismo lento, itinerari del Lazio” a cura di Stefano Ardito giornalista e documentarista, Paolo Cassola Parco Nazionale del Circeo, Fortunato Demofonte Cai di Amatrice: si parla quindi di turismo e itinerari outdoor e in particolare: della ricchezza delle aree naturalistiche del Circeo e di tutti i diversi modi di vivere il parco: storia, archeologia, didattica, turismo, sport, enogastronomia; della montagna di Amatrice e i suoi percorsi per ogni tipo di camminatore, dal dilettante al più esperto, della Casa della Montagna, ideata dal Club Alpino Italiano in collaborazione con Anpas, che ospiterà il Cai di Amatrice e tutte le attività ricreativo e culturali legate alla montagna ed ancora dell’Itinerario Italia, il più lungo d’Europa.



