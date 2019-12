IL PRIMO TEMPO

GOL BISCEGLIE 1-1

GOL DEL RIETI 1-0

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Bisceglie

Arbitro

RIETI - Partita fondamentale per il Rieti allo Scopigno, dove arriva il Bisceglie dell'ex Gianfranco Mancini.47'- Termina qui il primo tempo. Rieti e Bisceglie vanno al riposo sull'1-144'-. Pareggia i conti il Bisceglie. Letizia non sbaglia dal dischetto, spiazzando Pegorin42'-Incredibile svolta alla partita. Direttamente da rimessa dal fondo il Rieti prende contropiede, Mirko Esposito stende Letizia in area. Rigore, secondo giallo ed espulsione40'- Grande parata di Borghetto, che si riscatta sul colpo di testa di Tirelli, bravo a scegliere il tempo34'- Il Rieti ci prova in contropiede. De Paoli pesca bene Tirelli che calcia a giro, pallone fuori di poco31'- Il vantaggio del Rieti non ha cambiato il copione della partita, che si gioca comunque su buon ritmo24'-. Rieti in vantaggio con Cristian Esposito. Esordio da favola per il classe 2002 che calcia da fuori trovando una mezza papera di Borghetto18'- Ancora Bisceglie pericoloso, stavolta con Letizia. L'attaccante controlla in area e calcia con il sinistro, ma colpisce male il pallone16'- Primo ammonito anche per il Bisceglie, si tratta di Diallo, che entra in ritardo su Cristian Esposito14'- Equilibrio in campo. Bisceglie propositivo allo Scopigno, poco fa velo di Marcheggiani per Tirelli, che cicca il pallone di sinistro8'- Grande chance per il Bisceglie con Armeno, che calcia dal centro dell'area di rigore e sfiora il palo alla destra di Pegorin7'- Primo ammonito del match, si tratta di Mirko Esposito del Rieti, che trattiene un avversario a centrocampo4'- De Paoli rimane a terra dopo un contrasto. Staff medico del Rieti in campo. Poco fa il calcio di punizione di Marcheggiani fuori di poco2'- Guardando lo schieramento del Rieti, Caneo conferma il 3-4-3 con Tirelli avanzato nel tridente. Ora calcio di punizione dal limite per gli amarantocelesti1'-Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in classica maglia amarantoceleste, completo arancio fluo per il Bisceglie, accompagnato da una ventina di tifosiGiornata delicata dopo la doppia conferenza stampa di ieri, con Caneo che fa esordire Cristian Esposito dalla Berretti. La notizia è anche l'esclusione di Beleck, davanti Marcheggiani e De Paoli. Da capire se il tecnico amarantoceleste opterà per un 3-5-2. modulo speculare a quello del Bisceglie. In difesa vanno Gigli, Palma e Bellopede. Occhio ad un Bisceglie in ripresa, che arriva allo Scopigno dopo due risultati utili consecutivi.: Pegorin, Bellopede, Palma, Gigli, Tiraferri, C. Esposito, Tirelli, Marino, M.Esposito, De Paoli, Marcheggiani. All. Caneo: Borghetto, Diallo, Mastroippolito, Armeno, Gatto, Abonckelet, Letizia, Karkalis, Turi, Piccinni, Zibert. All. Marinacci: Scarpa di Collegno (Franco-Munerati)