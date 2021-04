Real Sebastiani, vietati passi falsi a Bisceglie, Paci: «Buona squadra ma noi siamo sereni»

RIETI - Sesta giornata della seconda fase del campionato di Serie B. Rieti va nuovamente in Puglia per affrontare la Lions Basket Bisceglie.

La Sebastiani, ormai scavallata la metà di questa fase ad orologio, affronta la quinta in classifica in un turno infrasettimanale molto impegnativo. Gli amarantocelesti, infatti, arrivano al match contro i “leoni” pugliesi con un solo allenamento alle spalle. Sarà dunque fondamentale per la Real gestire le energie e comandare il ritmo del match a proprio piacimento, per non pagare la lunga trasferta ed i pochi giorni di riposo.

Mercoledì 21 aprile, ore 18.30: Alpha Pharma Bisceglie vs Real Sebastiani Rieti gara in esclusiva streaming ppv sul sito LNP Pass.

L’avversario

Avversario forte e preparato quello che attende la Real Sebastiani.

L’Alpha Pharma Bisceglie quinta nel girone D, è al momento appaiata a quota 20 punti insieme a Cassino e Salerno. A differenza dei laziali e dei campani però i biscegliesi hanno una partita in meno ancora da recuperare e sarebbero dunque virtualmente quarti insieme ai corregionali di Ruvo.

I ragazzi di coach Marinelli però vengono da un periodo non particolarmente felice. Infatti nelle ultime cinque gare hanno raccolto quattro sconfitte ed una sola vittoria. Trend che ne ha un po’ spento le ambizioni di altissima classifica.

Gli esterni Santucci e Sirakov saranno i giocatori da cui Rieti dovrà maggiormente guardarsi le spalle. Le due guardie sono i veri e propri catalizzatori di Bisceglie ed entrambi hanno buone percentuali sia da dentro che da fuori la linea dei 6,75.

Il pivot Paci

Autore di una buona prestazione nella gara di domenica, il centro Paolo Paci per prima cosa commenta proprio il match con Monopoli: «Domenica era importante portare a casa i due punti e far vedere il nostro valore. Quando una squadra come Monopoli gioca con squadre dal tasso tecnico più elevato è normale che abbia il dente avvelenato e dia tutto in campo. Ma sul lungo è venuta fuori la nostra forza e abbiamo conquistato la vittoria».

Il numero 15 della Sebastiani poi si sofferma sulla sua forma fisica e sul suo miglioramento nelle ultime uscite: «E’ innegabile che lo star fermo per mesi e poi rimettersi in condizione in una squadra già ampiamente rodata è sempre difficile. La cosa più importante è che ora arriva un programma molto più intenso e serio e questo non può che far bene».

Da ultimo il lungo torinese parla della trasferta con Bisceglie: «Ci aspettiamo di fare una buona partita. Loro sono una buona squadra e cercheranno di metterci in difficoltà come ci ha provato Monopoli. Noi porteremo in campo quello che sappiamo fare con la convinzione e la serenità figlie di una vittoria come quella di domenica».

