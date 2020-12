La Ternana batte pure il Bisceglie 3 a 0 e vola con Partipilo e Furlan

TERNI - Per i rossoverdi vige la regola del tre. Tante sono le reti che anche questa volta sono state segnate dai rossoverdi per sconfiggere il Bisceglie. Un tre a zero legittimato da un'altra prestazione positiva, nonostante l'assenza di Falletti e la perdita per infortunio sia di Defendi e Mammarella, cioé gli esterni difensivi. Insomma in questo momento chiunque giochi riesce ad interpretare meglio il ruolo.

Dopo la traversa di Sartore al secondo del primo tempo, la Ternana passa in vantaggio con Partipilo che devia quel tanto di basta un tiro-cross di Furlan apparso molto ispirato. Al 40' a seguito di un calcio d'angolo, Proietti entra in area con la palla scambia con Raicevic, e dopo aver difeso la sfera, infila con un diagonale Russo.

Nella ripresa la Ternana parte subito forte con Furlan che radiocomanda un cross ancora per Partipilo che di testa insacca. Il resto è accademia. Ora occhio sotto con l'Avellino.

TERNANA-BISCEGLIE 3-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (12’ pt Laverone), Suagher, Boben, Mammarella (1’st Salzano); Proietti (24’ st Palumbo), Damian; Partipilo, Vantaggiato, Furlan (35’ st Torromino); Raicevic (24’ st Paghera). A disp. Vitali, Bergamelli, Russo, Diakité, Onesti, Peralta, Ferrante. All. Lucarelli

BISCEGLIE (4-5-1): Russo; Pelliccia, Priola, Altobello, Vona (15’ st De Marino), Giron; Sartore (30’ st Mansour), Cittadino (1’ st Zagaria), Maimone; Vitale (15’ st Makota), Rocco. A disp. Sapri, Padulano, Cigliano, Ferrante, Laraspata, Lauria, Casella, Spurio. All. Bucaro (In panchina Ricchetti)

ARBITRO: Giaccaglia di Iesi

RETI: pt 8’ Partipilo, 40’ Proietti; st 5’ Partipilo

NOTE: partita giocata a porte chiuse. Osservato minuto di silenzio per la scomparsa dell’avvocato della Ternana Massimo Proietti per Covid 19. Angoli 12-5. Recupero tempo pt 2’ st 2’. Nessun ammonito

