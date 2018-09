RIETI - Dopo la prematura uscita dalla Coppa Lazio, Bf Sport (babadook, ex Scandriglia) rialza la testa e, nella prima partita di campionato di Prima categoria, batte con un secco 3-0 l’Alba Sant’Elia, in un “Gudini” affollato da una notevole cornice di pubblico.



I COMMENTI

Davide Colantoni

Marco Ianni

IL TABELLINO

Bf Sport

Alba Sant’Elia

Arbitro

Reti

Note

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accade tutto nella prima frazione. Per i primi 15’ le due squadre si studiano e regna l’equilibrio. L’azione che apre il match arriva al 27’ quando De Giorgi trasforma il rigore concesso dal direttore di gara per un fallo di mano, avvenuto nell’area dell’Alba dopo il tiro di Ortenzi. Trascorrono 3’ e Babadook raddoppia con Cavallari, servito dall’out di destra da Cardini: l’attaccante giallonero scatta centralmente sbucando da dietro la difesa, supera Napoleone, sterza sul destro e insacca la palla, evitando anche l’intervento sulla linea del capitano ospite, Palluzzi. Al 33’ Babadook chiude la pratica mandando in gol Ortenzi, abile ad anticipare i difensori sul primo palo ed a depositare il pallone sul primo palo, dove un incolpevole Napoleone non può arrivare. Il primo tempo si conclude così. Il secondo tempo si prospetta elettrizzante. Non è così: Alba prova ad alzare i ritmi e Babadook prova a ripartire in contropiede; pochi gli spunti e le emozioni in questa seconda frazione di gioco. Al “Gudini” di Rieti, perciò, finisce così: Bf Sport batte Alba Sant’Elia 3-0.(Allenatore Bf Sport): «Ottima partenza. Dopo tante critiche e voci sulla prestazione nella Coppa Lazio, oggi abbiamo dato una bella risposta. Siamo un bel gruppo e, dietro di noi, c’è una forte società: abbiamo le carte in regola per fare bene e ben figurare. Il risultato odierno poteva anche essere più ampio, anche perché abbiamo concesso poco ai nostri avversari. Ovviamente, questa è solo la prima partita: rimaniamo con i piedi per terra e pensiamo domenica dopo domenica, sempre pronti a combattere a viso aperto contro tutte le squadre e a dare risposte solo sul campo».(Dirigente Alba Sant’Elia): «Sapevo di affrontare una squadra ben organizzata e ben attrezzata. Abbiamo subito gol su tre ingenuità e, soprattutto, su episodi dubbi, ad esempio sul primo gol: l’azione che ha portato al gol è stata viziata da un precedente fallo ai nostri danni nella nostra precedente azione. Ovviamente, ce la metteremo tutta per risollevarci. In bocca al lupo ai nostri avversari, che possono ben figurare in questo campionato».: Bianchetti, Cardini (dal 9’ st. Lodovici), Grillo (dal 18’ st. Vittori), Cann, Isihka, Panitti, Cantonetti (dal 15’ st. Antonacci), De Giorgi (dal 5’ st. Tolomei), Grifoni, Cavallari, Ortenzi (dal 12’ st. Patacchiola). A disp. Troiani, Desideri, Petrongari. All. Colantoni: Napoleone, Alessandro Cesaretti (dal 1’ st. De Grandis), Daniele Fraschetti (dal 37’ st. Samperna), Giovannelli, Alesse, Palluzzi, Silvestri (dal 30’ st. Di Casimirro), Liberali, Di Giuliani (dal 1’ st. Garcia), Alessio Cesaretti, Scardaoni. A disp. Santucci, Caffarelli, Cardini, Federici, Luzzi. All. Fioravanti: Di Donato di Roma 2: 27' pt. De Giorgi su rig., 30' pt. Cavallari, 33' pt. Ortenzi: ammoniti Cann, Tolomei (B), Alessio Cesaretti, Giovannelli, Napoleone (A); angoli: 6-7