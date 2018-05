RIETI - Scatta oggi, giovedì 25 maggio, la Best League al parco del Coriandolo. Il torneo sportivo degli studenti è stato presentato ieri pomeriggio nell'aula consiliare del Comune di Rieti. Durante la conferenza stampa sono intervenuti Daniele Sinibaldi, vice sindaco e assessore alle Attività Produttive e al Turismo del Comune, ed Emanuele Caprioli, uno degli organizzatori del torneo.



Caprioli ha introdotto i valori fondanti del torneo, che gli organizzatori hanno scelto di racchiudere in un regolamento che - al termine della conferenza stampa - è stato firmato dai capitani di ogni squadra iscritta. «Questo regolamento non ha un carattere solamente pratico, ma soprattutto etico. Per noi il sacrificio, la lealtà e il rispetto sono più importanti delle vittorie sul campo e delle coppe» ha poi affermato Caprioli.



Il vice Sindaco Sinibaldi si è complimentato con tutti gli organizzatori del torneo, sottolineando di essere pronto ad ascoltare e ad aiutare tutti quei giovani che vogliono realizzare manifestazioni per mettere in contatto la gioventù cittadina, la quale ha spesso lamentato negli anni precedenti l’assenza di collaborazione con le istituzioni, e la scarsa attività riguardo le politiche giovanili. «Fuggire da questa terra non è l’unica soluzione possibile» ha dichiarato.



«Con questo evento vogliamo coinvolgere tutti i giovani della provincia» ha commentato in chiusura Marco Perfetto, anche lui tra gli organizzatori della Best League. «Ogni anno cerchiamo di fare un salto di qualità rispetto a quello precedente, e speriamo che questo sia un fatto evidente per chi parteciperà. Vi aspettiamo tutti i giorni, dal 25 maggio al 3 giugno, al Parco del Coriandolo» ha infine concluso.



Gli organizzatori comunicano che la Best League si concluderà domenica 3 giugno, dopo le premiazioni dei vincitori, con un match di beneficienza organizzato da Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport del Comune, che, a partire da questa edizione, ha concesso il suo patrocinio all’evento, come simbolo di apprezzamento e di interesse per il lavoro svolto in questi anni.



«Infine si ringraziano tutti gli imprenditori locali che hanno sponsorizzato l’evento - si legge nella nota - rinunciando al proprio guadagno per contribuire a rendere ancora più belle queste giornate di sport, in cui ogni giorno tanti ragazzi hanno la possibilità di incontrarsi e di passare una giornata in un ambiente tranquillo e sano. Un ringraziamento particolare va dunque a Best - Street Fashion, Ti Amo Gioielli e Settantallora»

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



