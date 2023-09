Real Sebastiani ko in Supercoppa, Rossi: «Una partita che ci deve insegnare tanto»

RIETI - Parla al termine della semifinale di Supercoppa persa contro Treviglio (74-92) il tecnico del Real Sebastiani Rieti Alessandro Rossi. La squadra amarantoceleste cade al PalaTerme di Montecatini dopo essere stata in partita fino a metà terzo quarto. Treviglio chiude la pratica prima dell’ultima frazione e va in finale contro Trapani.

Le dichiarazioni post-gara

«Una partita che ci deve insegnare tanto – spiega coach Alessandro Rossi- loro sono fortissimi e lo sapevamo. Siamo riusciti per i primi 15 minuti a restare aggrappati alla partita, Poi noi abbiamo iniziato ad avere problemi di falli con gli esterni e dunque costretti a rotazioni forzate molto presto. Questo però non ci ha impedito di restare in partita anche con lucidità, poi nel finale del secondo quarto potevamo fare qualcosa di meglio. Giocando con squadre di questo valore gli errori vengono puniti con molta più frequenza e cinismo. Treviglio ha meritato la vittoria, noi abbiamo sofferto la loro fisicità, anche se noi ad un certo punto nel primo tempo avevamo trovato soluzioni che era buona.

Una gara che ci deve insegnare nel nostro percorso. Quando giochi con squadre che partono per vincere il campionato gli errori si pagano caro. Poi le percentuali dei loro giocatori sono state dal punto di vista balistico sono state importanti. Torniamo a Rieti con la consapevolezza di aver fatto quasi il miglior pre-campionato possibile arrivando a una semifinale di Supercoppa che ci ha permesso di giocare con squadre forti e di capire le difficoltà che ci troviamo di fronte quando si alza il livello. Ora a Rieti dobbiamo lavorare meglio per farci trovare pronti all’esordio del campionato. Questo pre campionato ci ha insegnato che quest’anno il torneo altamente competitivo».

Il Rsr debutterà tra una settimana nel Girone Verde di A2: il primo appuntamento è quello in trasferta al PalaMoncada di Agrigento (1 ottobre ore 18).