RIETI - Annunciata la seconda edizione della Willie Cup, Memorial Willie Sojourner, in programma dal 14 al 16 giugno nella nuova e storica cornice del campo, o meglio “campetto”, di via San Liberatore.L’impianto, recentemente ristrutturato, al centro di Rieti, è stato gentilmente messo a disposizione degli organizzatori dalla Dirigente scolastica del Liceo Varrone, che viene ringraziata profondamente per la sua comprensione e disponibilità.L’idea di svolgere il torneo in questo luogo “storico” è venuta anche in considerazione del fatto che il “Rieti Sport Festival”, a cui la manifestazione è collegata, si svolgerà al centro di Rieti. In questo modo gli organizzatori vogliono rendere omaggio alla storia della pallacanestro reatina, giocando nell’impianto annesso alla scuola e sito in via San Liberatore, dagli appassionati conosciuto come il “campetto di San Liberatore”. Quel “campetto” che ha visto negli anni molti giocatori reatini muovere i primi passi nel mondo della pallacanestro e che ancora oggi vede molti giovani cimentarsi in avvincenti sfide.