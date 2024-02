Real Sebastiani, un sospiro di sollievo. Rossi: «Vittoria preziosa al termine di una gara complicata»

RIETI - Dopo la preziosa vittoria ottenuta sul filo di lana da Rieti al PalaBertocchi contro Orzinuovi al termine di una gara sofferta che porta in cascina due punti importanti per il Real Sebastiani Rieti coach Alessandro Rossi analizza il match

«Una vittoria per noi molto preziosa - spiega il coach - arrivata alla fine di una partita molto complicata per merito di Orzinuovi che ha giocato bene e messo in campo per 40 minuti una impressionante energia. Pure quando eravamo in vantaggio non era chiusa, ma eravamo solo in vantaggio e non in controllo della partita e abbiamo fatto una partita di sofferenza, in difesa spesso morbidi e in balia dell’uno contro uno. Difficoltà contro la loro area che si chiudeva. Di questa partita mi porto a casa lo spirito di squadra con la grande capacità nel momento di massima difficoltà di rimanere attaccati alla gara anche quando l’inerzia sembrava dalla loro parte».

«Il finale - prosegue il coach - è stato determinato da episodi il grande canestro di Lorenzo (Piccin) che è stato bravo come loro con Basile quando erano andati sul più uno.

Siamo stati bravi contro una squadra che veniva da 4 vittorie a restare compatti nei momenti difficili e abbiamo avuto lo spirito Sebastiani come dovremo sempre avere e oggi nella grande difficoltà tecnica di una partita che non sempre è stata buona questo spirito lo abbiamo avuto».

Il prossimo impegno per il Real Sebastiani domenica prossima al PalaSojourner contro Nardò con la partita anticipata alle 16.30.