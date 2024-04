Sebastiani, aria di playoff contro Trieste dell'ex Rieti Vildera. Rossi: «Grandi stimoli»

RIETI - Si chiude domani la fase a orologio di Serie A2. La Real Sebastiani Rieti riceve Trieste (palla a due alle 18) e cerca di difendere la terza posizione. Da stabilire i due tabelloni di playoff: i trestini potrebbero essere gli avversari degli amarantocelesti al primo turno.

Gli avversari

Trieste arriva alla gara in piena lotta per il quinto posto del girone Rosso. Il percorso della talentuosa squadra di coach Christian ha visto alti e bassi e domani l’obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione regolare per recuperare poi energie in vista dei playoff. Gli americani Brooks e Reyes sono i punti di riferimento principale in attacco, ma occhio anche al rientrante Giovanni Vildera, ex Npc, che dopo oltre un mese torna a riassaporare il parquet. In dubbio Ariel Filloy. Candussi e Ruzzier sono punti di riferimento fondamentali. Ferrero, Deangeli, Bossi e Menalo completano insieme a Campogrande le rotazioni. Rieti ha nelle sue mani il proprio destino: con una vittoria il terzo posto sarebbe automatico. Trieste deve fare i conti con Rimini e la rivelazione della fase a orologio Cividale che è tornata prepotentemente a ridosso dei triestini.

Le dichiarazioni pre-gara

Coach Alessandro Rossi parla così della gara contro i triestini: «Una partita dai grandi stimoli, perché giochiamo contro una squadra forte, che ha un roster tra i migliori di questo campionato. È chiaro che anche loro hanno avuto i loro up & down, dovuti a degli infortuni che non gli hanno dato la possibilità di esprimersi al meglio. Dal canto nostro la motivazione deve essere quella di finire questa stagione regolare nel miglior modo possibile, magari con una vittoria che ci garantirebbe il terzo posto nel girone Verde. Ci auguriamo che anche contro Trieste il PalaSojourner sia un fattore»

Parla anche la guardia amarantoceleste Jazz Johnson: «La partita di domenica è importante per tanti motivi. Dobbiamo continuare a spingere ogni giorno per massimizzare il nostro potenziale. Abbiamo lottato duramente per tutta la stagione e ora è giunto il momento di concludere la stagione regolare. Trieste è una squadra che potremmo incontrare nel primo turno playoff. Solo per questo motivo è importante prendere sul serio questo match. Infine, siamo a casa nostra. Concludere la regular season con una vittoria in casa nostra potrebbe fare bene al morale della squadra. Detto questo Siamo a casa nostra! Quindi abbiamo bisogno che tutti vengano a sostenerci, a cantare ed aiutare a continuare ciò che è già stato così speciale durante il campionato. Godiamoci il tempo che ci resta insieme e manteniamo viva questa stagione magica il più a lungo possibile! Spero di vedere tutti domenica».

Jamion Christian, tecnico dei triestini, introduce così la gara :«È incredibile quanto velocemente sia passata la stagione.

Questo è il ritmo delle cose in questo sport, e ogni singola partita, allenamento e giorno sono fondamentali. Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi nel costruire slancio per i playoff. La squadra sta crescendo e migliorando costantemente. La nostra filosofia è focalizzata sulla gestione dei pensieri e sull'instaurare buone abitudini. I miei ragazzi sono consapevoli che possiamo affrontare qualsiasi squadra in questo campionato. Voglio concentrarmi sulla pressione di migliorare ogni giorno e continuare ad elevare il nostro livello di competitività contro le squadre più forti. Siamo consapevoli delle sfide, soprattutto degli infortuni che abbiamo dovuto affrontare. Ma ci stiamo battendo con determinazione per superarli. Questa settimana ci concentriamo sull'assumere responsabilità e mantenere la giusta mentalità e atteggiamento. Stiamo lavorando sodo, sia durante gli allenamenti che nella preparazione mentale. L'obiettivo è avere tutti i giocatori al meglio della forma, per affrontare le sfide che ci aspettano. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di competere al massimo livello e ci stiamo preparando per ogni eventualità».

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Sanguinetti 5, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Trieste: Reyes 0, Bossi 3, Filloy 5, Menalo 7, Deangeli 8, Ruzzier 10, Campogrande 12, Candussi 13, Vildera 14, Ferreri 21, Brooks 55. All. Christian

Arbitri: Marco Barbiero di Milano, Andrea Masi di Firenze e Michele Centonza di Grottammare (AP)

Le altre gare della fase a orologio (X giornata)

Latina – Forlì

Trapani Shark – Fortitudo Bologna

Cantù – Udine

Torino – Verona

Monferrato Basket – Chiusi

Agrigento – Orzinuovi

Vigevano – Cividale

Luiss Roma – Nardò

Urania Milano – Rimini

Treviglio – Cento

Classifica girone Verde

Trapani Shark 56

Cantù 44

Real Sebastiani Rieti 40

Torino 40

Urania Milano 30

Juvi Cremona 28

Treviglio 28

Vigevano 22

Luiss Roma 18

Agrigento 14

Latina 14

Monferrato Basket 14