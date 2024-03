Real Sebastiani festeggia il tris. Foto. Rossi: «Ottimo secondo tempo, a Bologna senza snaturarsi»

RIETI - Il coach Real Sebastiani Rieti, Alessandro Rossi commenta la terza vittoria consecutiva nelle 4 gare finora disputate nella fase orologio contro Nardò dopo una gara che alla vigilia, visti i risultato finora conseguiti dagli uomini di Dalmonte non era per nulla scontata. Gli amarantoceleste hanno offerto una prestazione solida in difesa trovando un Alvise Sarto stellare in attacco.

Le dichiarazioni

«Vittoria importante, fare una striscia di tre vittorie in questo campionato non è facile.

Abbiamo fatto un primo quarto discreto a livello difensivo, attaccando in maniera farraginosa, poi siamo riusciti a limitarli molto bene e a crescere in attacco. Bravissimi tutti, soprattutto nella gestione, nel secondo tempo abbiamo fatto meno palle perse banali. Vanno fatti i complimenti a tutta la squadra per la prestazione. Nardò è una squadra intensa, tattica. Noi siamo stati bravi ad avere pazienza in attacco, muovendo bene la palla siamo riusciti a fare un ottimo secondo tempo. Sono molto contento, ho visto voglia in campo. Adesso vogliamo andare a Bologna senza rinunciare alla nostra identità, consapevoli dei nostri principi che dovremo mantenere anche nei momenti difficili che ci saranno. Il nostro concetto fondamentale è sapere che la squadra viene prima di tutto, l’idea deve essere sempre questa»

Il prossimo impegno prima della sosta per il Real domenica prossima, 10 marzo, a Bologna contro la Fortitudo (palla a due alle 18) in una gara d’altri tempi e dal grande fascino.