Gioia Real Sebastiani. Rossi: «Ci voleva, una vittoria che ci dà slancio»

RIETI - Real Sebastiani che si presenterà alla fase a orologio al quarto posto in classifica nel girone verde di Serie A2. La squadra di coach Alessandro Rossi con l’ottimo successo di questa sera sul campo di Vigevano approfitta dei ko di Milano e Cremona per allungare in classifica. Rieti che allunga anche sull’ottavo posto, occupato proprio da Vigevano. Il tecnico degli amarantocelesti commenta così l’ottima prova dei suoi, esaltando la coesione di squadra.

Le dichiarazioni post-gara

«Siamo molto contenti di aver portato la partita a casa – spiega coach Rossi - venivamo da una brutta partita come l’ultima con Cantù, abbiamo dato una risposta esprimendo la nostra pallacanestro.

Ogni gara è a sé, oggi Vigevano probabilmente non era in una buona serata, ma li temevamo parecchio visto il momento di forma. Questa vittoria ci conferma al quarto posto e ci dà slancio e fiducia per continuare. Tutti si sono spesi per la causa, quello che voglio vedere è questo: grande coesione difensiva e collaborazione»

Il Rsr tornerà in campo domenica 4 febbraio per l’ultima gara della prima fase contro la capolista Trapani Shark (palla a due alle 18) prima di tuffarsi nella fase a orologio.