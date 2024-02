Rsr, rammarico per l'impresa sfiorata. Foto. Rossi: «Pesano i 12 errori dalla lunetta»

RIETI - Un rammaricato coach Alessandro Rossi commenta dopo l'impresa sfiorata del Real Sebastiani Rieti contro la capolista del girone verde Trapani. I siciliani passano nel finale in volata al PalaSojourner con il punteggio finale di 77-80. Adesso gli amarantocelesti si tufferanno nella fase ad orologio contro Forlì in trasferta. La prima in casa contro Rimini dell'ex coach Sandro Dell'Agnello.



Le dichiarazioni post-gara

«C’è amarezza per come è arrivata la sconfitta stasera – spiega coach Rossi – oltre ai meriti di Trapani, c’è da dire che abbiamo perso un’occasione per strappare due punti ad una squadra forte.

Abbiamo gestito male alcune situazioni, come nel finale di terzo quarto quando abbiamo concesso la tripla a Marini con ancora un fallo da spendere. Siamo scesi nell’ultimo periodo, difensivamente e fisicamente, poi c’è anche tanto del loro talento che è uscito fuori. A questo aggiungerei la percentuale ai tiri liberi, purtroppo 12 errori dalla lunetta pesano. L’impegno c’è stato, è un peccato non aver sfruttato questa occasione davanti al nostro pubblico. Loro hanno proposto un quintetto enorme fisicamente, difficile per le marcature difensive, negli ultimi minuti abbiamo sofferto. Nella seconda fase dovremo ripartire dalle certezze consapevoli che dovremo alzare l’asticella. Sarà stimolante affrontare le squadre del girone Rosso. È una fase difficile, le squadre non si conoscono. Noi proveremo a mantenere l’andamento che nel girone di ritorno abbiamo avuto, confermandoci oltre il 50 percento di vittorie. Non sarà facile, il girone Rosso ha tanto talento ben diffuso. Sarà molto stimolante. Già con Forlì sarà un bel banco di prova»