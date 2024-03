Delusione Real Sebastiani. Foto. Rossi: «Approccio sbagliato, fallito un esame di maturità»

RIETI - Dopo la battuta d’arresto contro Piacenza (82–85 il finale), la prima al PalaSojourner nella fase ad orologio per il Real Sebastiani Rieti, il coach Alessandro Rossi analizza così la gara e il primo tempo non all’altezza degli amarantocelesti.

Le dichiarazioni post-gara

«Bisogna fare i complimenti a Piacenza, ha dimostrato più fame e voglia di noi, in questo sport si può parlare tanto di tattica ma quando ci sono queste differenza di intensità e fisicità come successo nel primo tempo si fa fatica. Noi abbiamo fallito un esame di maturità, dopo quattro successi dovevamo avere ancora più voglia di vincere. Dobbiamo abbassare la testa e lavorare con uno spirito diverso. Non riconosco la squadra nei primi venti minuti di oggi, può esserci la reazione nella ripresa ma non possiamo pensare che possa bastare. Non dobbiamo abbassare la guardia, stiamo giocando quasi a ritmo playoff, Piacenza oggi si giocava una partita importante per la permanenza in A2, domenica prossimo andremo a Chiusi contro un’altra squadra nella stessa situazione. Abbiamo fatto dei passi indietro, adesso dobbiamo voltare pagina. Quella di oggi è una lezione severa. Se avessimo vinto oggi non sarebbe cambiato il mio giudizio sulla gara di oggi, così come se avessimo perso dopo la bella gara di Bologna. Possiamo sbagliare tiri e altri aspetti tecnici, ma non possiamo sbagliare l’approccio. Nella preparazione mentale forse è mancata qualcosa, adesso io dovrò cercare la chiave di volta giusta per cambiare passo»

Il prossimo impegno per il Real Sebastiani Rieti domenica prossima alle 18 a Chiusi.