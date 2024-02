Real Sebastiani ritrova il sorriso: Rimini superata 93-86. Foto

RIETI - Real Sebastiani Rieti che vince la prima partita casalinga della fase a orologio di Serie A2. Al PalaSojourner battuta la Rimini dell’ex tecnico amarantoceleste Sandro Dell’Agnello con il punteggio finale di 93-86.

Rieti prova l’allungo nel terzo quarto, Rimini non molla ma la formazione di coach Alessandro Rossi resiste al tentativo di rimonta ospite. Decisivi gli americani: doppia doppia per Hogue (21 punti e 14 rimbalzi) e Jazz Johnson top scorer con 26 punti.

Primo quarto

Rieti vuole subito mettersi al comando e trova il break con un ottimo avvio di Raucci (6-2).

Insiste Rieti, presente sotto canestro con Hogue, ma Rimini con Tassinari resta a contatto (12-11). Ancora bene Raucci ma Rimini firma il sorpasso con cinque punti in fila di Anumba (18-20). Tripla di Masciadri alla quale risponde subito Petrovic con cinque punti consecutivi: la sua tripla chiude il primo periodo (25-25).

Secondo quarto

Buon approccio di Ancellotti che tra canestri e assist guida l’attacco reatino ma Rimini replica con le triple di Grande e Tomassini (33-33). Marks firma il sorpasso degli ospiti, ma Rieti è brava a reagire con Spanghero e Hogue (46-43). Dopo i liberi di Johnson, palla persa sanguinosa di Tassinari che lascia l’ultimo tiro a Rieti: Italiano sbaglia da tre ma Piccin sulla sirena mette a segno il tap-in del 50-45.

Terzo quarto

Dopo un break degli ospiti targato Tassinari – Marks, Rieti torna a trovare buone soluzioni in attacco con Hogue e Johnson (56-53). I recuperi di Raucci e le triple di Johnson e Spanghero, con il PalaSojourner che si scalda, portano coach Dell’Agnello all’inevitabile time-out (62-55). Rimini trova la tripla dall’angolo di Marks ma Rieti attacca bene la zona ospite e con Petrovic tocca la doppia cifra di vantaggio (69-59). Ottima chiusura di quarto per Rieti che si affida alle sapienti mani di Jazz Johnson: la solita tripla in step-back della guardia di Portland chiude il terzo periodo (75-61).

Quarto quarto

Petrovic è prezioso, Hogue firma la doppia doppia personale e Italiano è preciso dalla lunetta mentre Rieti prova a prendere il largo (83-65). Rimini rosicchia qualche punto con le triple di Marks che scavalla i 20 punti personali mentre Jazz Johnson dà ossigeno a Rieti (88-79). Calano le percentuali dei padroni di casa e Marks dalla lunetta accorcia ulteriormente (88-81) a meno di due minuti dalla fine. Spanghero sbaglia dalla lunetta, Masciadri corregge a rimbalzo e Rimini torna a meno 5 (89-84) a trenta secondi dalla fine. Marks sbaglia la tripla del meno due, Petrovic mandato in lunetta fa uno su due, Tomassini sbaglia e Johnson la chiude definitivamente: al PalaSojourner finisce 93-86 per Rieti.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Rimini 93-86

Parziali: 25-25; 25-20; 25-16; 18-25

Quintetti

Real Sebastiani Rieti: Piccin, Johnson, Sarto, Raucci, Hogue

Rimini: Tassinari, Marks, Anumba, Johnson, Simioni

Real Sebastiani Rieti: Sarto 2, Sanguinetti, Petrovic 12, Piccin 5, Hogue 21, Ancellotti 6, Johnson 26, Raucci 6, Poom, Italiano 5, Spanghero 10. All. Rossi

Rimini: Tassinari 11, Marks 26, Anumba 11, Grande 3, Tomassini 7, Scarponi, Masciadri 5, Johnson 17, Simioni 6, Pellegrino. All. Dell’Agnello

Arbitri: Marco Barbiero di Milano, Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO) e Francesco Praticò di Reggio Calabria.