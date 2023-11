Il 29 dicembre il debutto del Real Sebastiani su Rai Sport

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti sbarca sulle reti Rai. La Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato oggi il programma delle dirette televisive in chiaro della Serie A2 su RaiSport da novembre fino alla fine del 2023.

L’ultima gara dell’anno solare trasmessa in chiaro sarà proprio quella del Real Sebastiani Rieti, in trasferta venerdì 29 dicembre alle 20.45 al PalaRadi contro la Juvi Cremona (sesta giornata di ritorno del girone verde). Un ritorno per il basket reatino sulle reti nazionali e una prima volta assoluta per la società del patron Roberto Pietropaoli. La gara sarà trasmessa in chiaro sul canale RaiSportHd (al numero 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play.

Da quest'anno la Rai in accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro trasmetterà una gara per ogni turno di campionato in chiaro su RaiSport. Per le ultime gare dell'anno si è optato per un anticipo del venerdì. Oltre alle dirette in chiaro e in streaming, la Rai sta producendo un podcast sulla Serie A2 che ogni settimana parlerà del turno di campionato appena concluso, concentrandosi su una realtà in particolare.