Il Real Sebastiani espugna Sant'Antimo 68-76 e conquista la finale playoff

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti chiude la serie contro Sant’Antimo: 3 a 0 dopo l’ennesima prova di forza: 68-76. La squadra di coach Dell’Agnello che scende sul parquet senza Contento e Matrone gioca a ritni alti i primi due quarti con una Sant’Antimo che prova a tenere botta. Le rotazioni lunghe di Rieti fanno la differenza con Sant’Antimo che a metà terzo periodo cala d’intensità e Rieti prende un margine che gli consente di gestire al meglio il vantaggio che pian piano si dilata. Missione compiuta per gli amaranto celesti che ora aspettano solo di conoscere l’avversario della finale del Tabellone 3.



Primo quarto

Dopo il 5 a 0 bruciante col quale parte Sant’Antimo, Rieti risponde con Chinellato da due e poi la tripla di Piccin e poi ancora Chinellato che fa 7 a 8 dando il primo vantaggio a Rieti in contropiede. Alla tripla di Sgobba replica Mastrangelo per il 13-14 Rieti. Le due squadre rispondono colpo su colpo col primo periodo equilibrato ed è Bushati che riporta avanti Rieti 19 a 17. A 30 secondi dalla fine però Sant’Antimo torna avanti dalla lunetta con Scali. Tomasini replica da tre prima che all’ultimo secondo un coast to coast di Montanari che manda su tutte le furie Dell’Agnello realizza da due impatta in chiusura di quarto: 22 pari.



Secondo quarto

Ceparano (uno su due) dalla lunetta risponde a Sgobba e poi Tomasini con una grande tripla porta avanti Rieti 24-26. Chinellato di tabella fa 28 a 24 per gli amarantocelesti. Le squadre iniziano a litigare coi ferri dei due canestri complice qualche imprecisione per via di un ritmo molto alto da parte delle due compagini. Montanari dopo una rubata riporta avanti Sant’Antimo ma è Tomasini che riporta Rieti avanti di uno (30-29). Tomasini da due tiene avanti Rieti e coach Gandini chiama time out. Fallo tecnico alla panchina di Sant’Antimo e fallo con Chinellato che fa tre su tre e porta Rieti sul più 4 (32-36). Scali porta i padroni di casa sul meno uno ma Valente trova un gran canestro da due 35-38. A un minuto dalla fine del secondo quarto Bushati trova una grande tripla ma nel rientrare in difesa gli si gira la caviglia e rovina a terra. Costretto al cambio Dell’Agnello negli ultimi secondi e sullo scadere del quarto Chinellato finalizza con una schiacciata un assist favoloso di Tomasini chiudendo prima dell’intervallo lungo sul 43 a 37 per i reatini.



Terzo quarto

I primi punti del terzo periodo sono di Ceparano .

La risposta arriva da Montanari ma poi Tomasini converte il gioco da tre prima di due contropiedi conclusi dalle schiacciate di Paesano e Chinellato che valgono il più 12 (42-54). Dopo il time-out provano a reagire i campani con Maggio ma Tomasini dall’angolo allunga con la tripla e Ceparano inchioda la schiacciata sulla linea di fondo (44-59). Maggio e Gloria accorciano (49-61) e coach Dell’Agnello ferma tutto con un time-out per evitare di concedere parziali come nel finale di gara 2. Si rivede in campo Bushati che dà tranquillità ai tifosi Rsr. Maggio da tre accorcia ulteriormente ma Bushati appoggia per il più 11 (52-63). Sgobba trova un gran canestro con Sant’Antimo che torna a meno 9 (54-63) con ancora 10 minuti da giocare.



Quarto quarto

Pagani trova i primi punti dell’ultimo quarto con Rieti che torna a più 11. Sgobba prova a tenere in vita Sant’Antimo che arriva a meno 7. Maggio trova la tripla del meno 4 e coach Dell’Agnello è costretto al time-out sul punteggio di 61 a 65 a 6.50 minuti dal termine. Piazza fa due punti per il più sei reatino poi un fallo tecnico per simulazione fischiato a Scali manda in lunetta Tomasini per il più 7. Piccin servito da Piazza riporta gli amaranto celeste sul più 9 prima che Pagani riporta il vantaggio di Rieti in doppia cifra: 61-72. Piove sul bagnato per i padroni di casa che perdono per infortunio Montanari. Tomasini continua a martellare il canestro di Sant’Antimo e Rieti vola sul più 13. Prova a rientrare col cuore Sant’Antimo portandosi sul meno 6 a poco più di un minuto dal termine. Rieti amministra e a 26 secondi dal termine l’mvp Tomasini dalla lunetta fa due su due che vale il più 8. Finisce 68-76 e Rieti vola in finale tabellone 3: sfiderà la vincente tra Faenza e Ruvo di Puglia.



Tabellini

Sant’Antimo – Real Sebastiani Rieti

Parziali: 22-22; 15-21; 17-20; 14-13

Quintetti:

Sant’Antimo: Scali, Sgobba, Maggio, Coralic, Quarisa

Rieti: Mastrangelo, Tomasini, Chinellato, Piccin, Pagani

Geko Psa Sant’Antimo: Montanari 12, Coralic , Scali 8, Quarisa 2, Cantone 3, Sabatino, Maggio 18, Vergara, Sgobba 17, Gloria 8. All. Gandini

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 3, Tomasini 23, Paesano 2, Piccin 5, Valente 2, Chinellato 18, Mazzotti, Piazza 2, Ceparano 7, Pagani 6, Frattoni, Bushati 8. All. Dell’Agnello.