Il Real Sebastiani centra il bis: Sant'Antimo ko 81-70 in gara 2. Foto. Venerdì match point per volare in finale

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti non dà scampo a Sant’Antimo e fa sua anche gara due nel primo turno dei playoff di Serie B. 81-70 il finale di un match dominato dai padroni di casa, che vanno anche sul più 23, e riaperto nel finale da un parziale degli ospiti.

Bene Piccin e Tomasini, nell’ultimo quarto si scatena Mastrangelo. Serie che si sposta a Sant’Antimo sul 2-0 per il Real Sebastiani Rieti. Venerdì 19 maggio la prima occasione per chiudere la serie e accedere alla finale del tabellone 3.

Primo quarto

Alla tripla in avvio di Maggio (primo vantaggio di Sant’Antimo nell’intera serie) risponde alla grande il Real Sebastiani Rieti con una gran difesa e soprattutto con un parziale di 12-0: due triple (Tomasini e Ceparano) prima del canestro di Chinellato che porta coach Gandini al time-out.

Digiuno dell’attacco reatini interrotto solo dalla tripla di Bushati e Sant’Antimo prova a rientrare con l’ingresso di Montanari (16-11). Il jumper da centro area di Piccin ridà aria a Rieti: il primo quarto termina 18-11.

Secondo quarto

Sant’Antimo torna a contatto grazie a Gloria, che segna due canestri consecutivi dopo rimbalzo in attacco e coach Dell’Agnello richiama i suoi con un time-out (20-17). Dopo la tripla di Maggio del 22-20 Rieti replica con due conclusioni dall’arco di Chinellato e Tomasini (28-20). Doppia cifra di vantaggio per Rieti grazie al piazzato dall’angolo di Chinellato e al gioco da tre di Contento (38-27). Gloria dalla lunetta accorcia: si va all’intervallo lungo sul 40-31.

Terzo quarto

Rieti ricomincia bene dall’arco e grazie alle triple di Piccin e Tomasini si porta sul più 13 (49-36). Matrone si sblocca, Chinellato ruba e vola a schiacciare in reverse per il 53-38: coach Gandini ferma tutto con un time-out per provare a fermare la fuga amarantoceleste. Tentativo che non va in buon porto per i campani che subiscono un altro parziale di 5-0 chiuso dalla tripla di Mastrangelo (58-40). Sant’Antimo accusa il colpo e, complice la stanchezza e la poca lucidità, va sotto di 20 col gioco da tre di Mastrangelo che poi si alza anche dalla lunga distanza. Il canestro da sotto di Quarisa vale solo il 68-47.

Quarto quarto

Va a referto anche Valente prima della tripla di Piccin che lo porta ad essere il miglior marcatore dei suoi (74-54). L’antisportivo di Ceparano ai danni di Cantone permette agli ospiti di accorciare (74-60). Le triple di Montanari e Scali riaprono di colpo la partita e dopo il canestro di Montanari in contropiede (77-70) a due minuti dalla fine. Coach Dell’Agnello allarmato chiama time-out. I liberi di Tomasini riportano l’Rsr a più 9 e Mastrangelo con una grandissima schiacciata fa alzare in piedi tutto il PalaSojourner: Rieti vince 81-70 e si porta sul 2-0 nella serie.

Tabellini

Real Sebastiani Rieti – Sant’Antimo 81-70

Parziali: 18-11; 22-20; 28-16; 13-23

Quintetti:

Real Sebastiani Rieti: Tomasini, Contento, Ceparano, Chinellato, Pagani

Sant’Antimo: Maggio, Scali, Coralic, Sgobba, Quarisa

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 14, Tomasini 17, Contento 6, Piccin 16, Valente 2, Chinellato 9, Mazzotti, Matrone 4, Ceparano 4, Pagani 4, Frattoni, Bushati 5. All. Dell’Agnello

Sant’Antimo: Montanari 15, Vergara, Coralic 3, Scali 8, Quarisa 7, Cantone 6, Sabatino, Maggio 13, Sgobba 6, Gloria 12. All. Gandini

Arbitri: Fabrizio Suriano di Torino e Luca Rezzoagli di Genova