Scattano i playoff del Real Sebastiani, ecco tutte le informazioni per assistere alle prime due gare contro Sant'Antimo

RIETI - Definita la griglia di partenza dei playoff 2023, che ci vedrà impegnati nel tabellone 3 come prima classificata del girone C della regular season, la RSR comunica che martedì 9 maggio alle ore 9:30 aprirà la prelazione, per gli abbonati alla stagione 22/23, dei tagliandi d’ingresso al PalaSojourner per Gara 1 e Gara 2 del primo turno del tabellone 3 contro la Pallacanestro Partenope Sant’Antimo in programma sabato 13 e lunedì 15 maggio (entrambe con inizio alle ore 21:00). Da mercoledì sarà invece aperta la vendita libera.

TRIBUNA A

Parterre centrale 12 euro (ridotto 6 euro);

Parterre laterale 10 euro (ridotto 5 euro);

Gradinata superiore 8 euro (ridotto 4 euro).

TRIBUNA B

Posto unico 8 euro (ridotto 4 euro).



Settore ospiti 8 euro (ridotto 4 euro).

SEDI ED ORARI

Per Gara 1

da martedì 9 a venerdì 12 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso la nostra sede sita in via Fontana 3 C/D

il giorno della gara dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 presso la biglietteria del PalaSojourner.

Per Gara 2

domenica 14 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la nostra sede sita in via Fontana 3 C/D

il giorno della gara dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 presso la biglietteria del PalaSojourner

TESSERE

I possessori delle tessere Coni, Fip, Lnp potranno accedere all’impianto sportivo -Tribuna B – senza necessità di ritirare un accredito, ma dovranno preannunciare la loro presenza inviando il proprio nominativo a: segreteria@realsebastianirieti.it.