Real Sebastiani, continua il restyling del PalaSojourner, ecco la nuova infermeria

RIETI - Continua il restyling del PalaSojourner. Altre migliorie nel palazzetto ad opera del Real Sebastiani Rieti che questa volta hanno riguardato l’infermeria. Sono stati impiantati, infatti, pannelli con foto raffiguranti le vecchie glorie del basket reatino. Nella sala adibita ad infermeria campeggiano le immagini di leggende come Roberto Brunamonti, Gianfranco Sanesi e Domenico Zampolini, in linea con quanto già fatto all’esterno del PalaSojourner, dove, nella prima fase dei lavori dello scorso anno, sono stati montati altre gigantografie degli altri volti noti del basket reatino, tra cui gli immancabili Willie Sojourner e Cliff Meely.

Tanto entusiasmo per chi in quella sala ci lavora abitualmente, ovvero il fisioterapista Roberto Ciccotti: «Ringrazio la proprietà della Real Sebastiani Rieti e la Top Line - dice Ciccotti - per aver realizzato gli splendidi pannelli che da oggi rendono ancora più accogliente il luogo dove lavoriamo ogni giorno. Pannelli che raccontano la storia del basket reatino grazie alle immagini delle leggende della Sebastiani che vi sono rappresentate. L’accordo tra la società e la Top Line rappresenta e conferma l’attaccamento ad una maglia e ad un nome che hanno fatto la storia del basket reatino.

Sono certo che anche le squadre avversarie non potranno fare a meno di soffermarsi su queste immagini diventate un altro fiore all’occhiello del nostro Palazzetto».

Entusiasmo anche per Pierluigi Mariani, dell’azienda Top Intermediazioni, che ha reso possibile la realizzazione degli splendidi pannelli: «Top Intermediazioni è un’agenzia di distribuzione, rappresentanza e formazione operante nei campi della Fisioterapia, della Riabilitazione e dello Sport - spiega Mariani - l’azienda nasce da un’esperienza ventennale nel campo della fisioterapia e della riabilitazione sportiva. Il nostro impegno si traduce nel fornire tutti gli strumenti a supporto del lavoro dei professionisti. Da sempre ciò che ci contraddistingue, è lo spiccato dinamismo e l’attenzione al cliente in tutte le sue necessità. Diamo sempre il massimo dal punto di vista sia sportivo che lavorativo, fornendo ad atleti e staff il supporto necessario per fare bene in campo.

Ringraziamo la società tutta e in particolare il presidente Pietropaoli per la fiducia accordataci, perché motivo di grande orgoglio e sprono a dare il meglio giorno dopo giorno».