Il Real Sebastiani a caccia del poker contro la Virtus Imola. Dell'Agnello: «Usano molto il tiro da 3»

RIETI - Torna domani davanti al pubblico del PalaSojourner il Real Sebastiani Rieti per la quarta giornata del girone C di Serie B. Dopo la vittoria sofferta ottenuta sul campo di Ozzano, gli uomini di coach Sandro Dell’Agnello affronteranno la neo promossa Virtus Imola (palla a due alle 18), squadra che in questo inizio di campionato ha già fatto vedere di che pasta è fatta vincendo prima sul difficile campo di Faenza e poi in casa lo scorso turno contro Matelica.

L'avversaria

I gialloneri guidati da coach Regazzi si sono riaffacciati quest’anno al campionato di Serie B dopo 17 anni di assenza e l’hanno fatto conquistando subito punti importanti. Numeri alla mano, tra i punti forti di Imola spicca il tiro da tre: la Virtus è tra le squadre con la miglior percentuale dalla lunga distanza, terzi in classifica dopo Fabriano e il Real Sebastiani. Da tenere d’occhio il classe 2000 di origine bulgara Mladenov, che oltre ad essere tra i più prolifici in attacco dei suoi è anche il migliore a rimbalzo (oltre 11 palloni catturati di media a partita). Il quintetto si completa con Galassi, Magagnoli, Milovanovic e Carta, ma dalla panchina coach Regazzi sta trovando in questo avvio di campionato preziose risorse, come il miglior marcatore dei suoi Aglio, l’ex Npc Claudio Tommasini e il lungo Morara. Il Real proverà a difendere il primo posto in classifica a punteggio pieno che al momento condivide con Firenze. Dell’Agnello valuterà fino all’ultimo le condizioni di Simone Tomasini che, dopo l’infortunio all’inguine contro San Miniato con conseguente assenza nella trasferta di Ozzano, sembra essere sulla via della guarigione e cercherà una maglia tra i convocati.

Il coach Dell'Agnello

A presentare i romagnoli è coach Sandro Dell’Agnello: «La Virtus Imola ha vinto le prime due partite su tre e quindi ha tutta la nostra attenzione e il nostro rispetto –dice il tecnico livornese - sono una squadra atipica che usa molto il tiro da tre, non hanno dei veri centri ed aprono molto il campo. Dovremo fare molta attenzione a questo aspetto considerando anche il fatto che sono tra le prime squadre del girone come rimbalzi in attacco. Sono una neopromossa ma alla fine è il campo a parlare e loro hanno vinto sul campo di Faenza che è una squadra molto accreditata. Sono una delle squadre più pericolose del girone, dobbiamo fare attenzione. Per quello che ho visto finora, il nostro girone mi sembra molto più equilibrato degli altri – continua il coach - quindi c’è da stare molto attenti. Noi abbiamo vinto abbastanza agevolmente le prime due gare e poi abbiamo faticato molto ad Ozzano. Partite come quest’ultima possono capitare ancora perché il valore medio di questo girone è buono e quindi ci possono essere, come già accaduto, dei risultati a sorpresa. Le condizioni di Tomasini migliorano, Simone sta meglio e in queste ore che mancano valuteremo la sua situazione”.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Chinellato 16, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Okiljevic 33, Frattoni 44, Spanghero 45. All. Dell’Agnello.

Virtus Imola: Mladenov 0, Galassi 1, Carta 3, Dalpozzo 4, Tommasini 6, Aglio 7, Morara 11, Magagnoli 12, Pellegrini 13, Sollani 17, Neri 19, Milovanovic 71. All. Regazzi

Arbitri: Matteo Luchi di Prato e Andrea Buoncristiani di Prato

Le altre gare (IV giornata)

Sabato 22 ottobre

Use Computer Gross Empoli – Luciana Mosconi Ancona

Domenica 23 ottobre

General Contractor Jesi – Pallacanestro Firenze

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – Le Patrie San Miniato

Tigers Romagna – Pall. Goldendas Senigallia

Halley Informatica Matelic – Bakery Piacenza

Blacks Faenza – Ristopro Fabriano

Andrea Costa Imola – Sinermatic Ozzano

La classifica

Pallacanestro Firenze 6

Real Sebastiani Rieti 6

Andrea Costa Imola 4

Le Patrie San Miniato 4

General Contractor Jesi 4

Virtus Imola 4

Bakery Basket Piacenza 4

Ristopro Fabriano 4

Blacls Faenza

Pall. Goldengas Senigallia 2

Sinermatic Ozzano 2

Pallacanestro Fiorenzuola 2

Luciana Mosconi Ancona 2

Tigers Romagna 0

Halley Informatica Matelica 0

Use Computer Gross Empoli 0