Real Sebastiani-Dell'Agnello, un divorzio annunciato dopo il fallimento nella poule promozione

RIETI - Dopo appena una stagione le strade di Sandro Dell’Agnello e del Real Sebastiani Rieti si separano. Risoluzione consensuale del contratto tra il tecnico livornese e la società. Dell’Agnello lascia la guida degli amarantocelesti appena tre giorni dopo il fallimento nella Poule Promozione di Ferrara.

Il comunicato

«La Ssd Real Sebastiani Rieti comunica di aver trovato l’accordo di risoluzione consensuale del contratto con il coach Sandro Dell’Agnello. Tutta la Società desidera ringraziare Sandro per il lavoro svolto e la professionalità mostrata fin dal primo giorno come coach della Sebastiani. Quella con lui in panchina è stata una stagione piena di vittorie che ci ha visto mancare di un soffio l’obiettivo promozione. Auguriamo a Dell’Agnello le migliori fortune sia personali che professionali».