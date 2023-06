Rsr ko, Dell'Agnello: «Questo sport si chiama pallacanestro, se non segniamo diventa dura»

RIETI - Dopo la cocente sconfitta contro la Luiss Roma (65-69) nel primo match della Poule Promozione di Ferrara, parla il coach Sandro Dell’Agnello analizzando il match.

Rieti tornerà in campo domani alle 20.30 per il decisivo match contro Orzinuovi.

Le dichiarazioni

«Complimenti alla Luiss che ha vinto meritatamente – dice il coach – in difesa li abbiamo tenuti sotto le loro medie, ma purtroppo abbiamo tirato con basse percentuali. Se tiriamo con meno del 30 percento è complicato. Abbiamo fatto dei tiri buoni come dei tiri meno buoni, noi con il 25 percento da due non possiamo vincere. Abbiamo tirato 13 volte più di loro e abbiamo perso la partita. Questo sport si chiama pallacanestro, se non segniamo diventa dura».

La situazione della Poule promozione della Bondi Arena

Venerdì 16 giugno

Ore 18

Vigevano – Orzinuovi 76-64

Ore 20.30

REAL SEBASTIANI RIETI – Luiss Roma 65-69

Sabato 17 giugno

Ore 18

Vigevano– Luiss Roma

Ore 20.30

Orzinuovi – REAL SEBASTIANI RIETI

Domenica 18 giugno

Ore 16.30

Vigevano – REAL SEBASTIANI RIETI

Ore 19

Luiss – Orzinuovi