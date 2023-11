Il Real Sebastiani tenta il colpo sul campo di una Cantù col roster corto causa infortuni. Rossi: «Gara tosta»

RIETI - Banco di prova importante per il Real Sebastiani Rieti, impegnato domani nella nona giornata del girone verde di Serie A2. Ad attendere i reatini è la complicata trasferta di Cantù (palla a due alle 18). Una piazza storica, un ambiente difficile e una società con grandi ambizioni sfideranno domani pomeriggio la squadra allenata da coach Alessandro Rossi, che cerca il secondo successo consecutivo in trasferta.

Gli avversari

Sulla forza di Cantù non ci sono dubbi, ancora meno sulle ambizioni (visti anche gli ultimi movimenti di mercato con l'ingaggio dell’ex Milano Riccardo Moraschini), ma i lombardi sono reduci da un brutto ko: domenica scorsa infatti è arrivata la dura sconfitta sul campo di Agrigento per 96-78. Come ad Agrigento, non ci saranno per i canturini Filippo Baldi Rossi e Luca Cesana, ancora infortunati. Tuttavia coach Cagnardi potrà contare sulla talentuosa coppia di americani, Anthony Hickey e Solomon Young, che in campionato sta combinando per oltre 36 punti complessivi a gara. Stanno avendo un apporto importanti anche le ali Lorenzo Bucarelli e Stefan Nikolic. Ruolo importante anche per l’ex nazionale azzurro Christian Burns. Le rotazioni di coach Cagnardi saranno sicuramente ridotte, così come lo sono state recentemente a causa delle assenze, Rieti non farà affidamento su Alvise Sarto, operato in settimana, ma nonostante tutto lo spettacolo al PalaDesio di certo non mancherà.

Le dichiarazioni pre-gara

Il coach del Rsr Alessandro Rossi introduce così la gara contro i canturini: «È una partita difficilissima contro una squadra estremamente attrezzata. L'obiettivo deve essere quello di andare a Cantù con coraggio e concentrazione a giocarci tutte le carte che abbiamo a nostra disposizione. Dobbiamo limitare gli errori banali, perché più sale il livello degli avversari e minore è il margine di errore che possiamo concederci. Abbiamo l'obiettivo di competere senza fare troppi calcoli, ma cercando di ragionare sui nostri margini di crescita».

Andrea Ancellotti parla così degli avversari di domani: «Cantù è una squadra molto forte ed inoltre è allenata molto bene. Il loro roster presenta molti ottimi giocatori, che sono capaci di fare la differenza. Noi dovremo stare concentrati per tutti i 40 minuti per provare a competere e per continuare il nostro percorso di crescita».

In casa Cantù, a presentare la gara sono il coach Devis Cagnardi e l’ala di origine serba Stefan Nikolic: «Come tutte le partite mi aspetto battaglia – spiega Cagnardi - noi siamo incerottati ma non abbiamo né tempo né voglia di piangerci addosso, sappiamo gli effettivi con cui scenderemo in campo, avremo aiuto dai nostri giovani e dobbiamo avere il massimo della concentrazione.

Arriva una squadra quadrata, ottimamente allenata, che fa dell’energia e della compattezza la propria forza. Hanno già dimostrato di avere delle qualità non indifferenti. Noi siamo molto focalizzati su noi stessi, cercheremo di fare la migliore gara che è nelle nostre corde». «Domenica affrontiamo Rieti – spiega invece Nikolic - una squadra equilibrata che sicuramente si sta meritando di stare in alto nella classifica. Per poco non ha battuto Treviglio e l’Urania Milano e sicuramente verrà a Desio molto motivata. Noi abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci fisicamente ad una battaglia e sono convinto che troveremo la grinta per fare una grande partita».

Così in campo

Pallacanestro Cantù: Berdini 9, Nikolic 11, Nwohuocha 15, Tarallo 17, Bucarelli 21, Hickey 22, Burns 23, Young 33. All. Cagnardi

Real Sebastiani Rieti: Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Italiano 31, Nobile 32, Spanghero 45. All. Rossi

Arbitri: Enrico Bartoli di Trieste, Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT) e Luca Attard di Priolo Gargallo (SR)

Le altre gare del girone verde (IX giornata)

Oggi 11 novembre

Ore 17

Urania Milano – Luiss Roma

Ore 20.30

Trapani Shark – Torino

Domenica 12 novembre ore 18

Monferrato Basket – Benacquista Latina

Vigevano – Agrigento

Treviglio – Juvi Cremona

Classifica girone verde

Trapani Shark 14

Cantù 12

Torino 12

Real Sebastiani Rieti 10

Treviglio 10

Juvi Cremona 10

Urania Milano 8

Agrigento 8

Luiss Roma 4

Vigevano 4

Monferrato Basket

Latina 2