Real Sebastiani a Scafati, test probante. L'emozione di Rossi. Hogue ristabilito ma resta in forse

RIETI - Torna in campo oggi il Real Sebastiani Rieti per la seconda amichevole stagionale. Test di livello in trasferta contro Scafati (A1) oggi pomeriggio alle 18 al PalaMagnano. Debutto in maglia Sebastiani per Dustin Hogue: il lungo americano a causa di un problema gastrointestinale aveva saltato il primo test contro Chieti ma questa sera contro Scafati ci sarà.

Rieti dopo la bella prova di Chieti è chiamata ad misurarsi contro una formazione di altra categoria e dunque di un altro livello. Ritroverà l’abbraccio del pubblico di Scafati il tecnico del Rsr Alessandro Rossi che proprio nella sua esperienza campana conquistò, due anni fa, la promozione in Serie A1. Gara dell’ex anche per Raucci che a Scafati ha conquistato la promozione in A1 insieme a coach Rossi. L’ingresso al palazzetto di Scafati sarà gratuito. Come successo per l’amichevole di Chieti, non sarà possibile seguire la gara in streaming.

Scafati

Nel roster allenato quest’anno dal confermato coach Sacripanti ci saranno il capitano Riccardo Rossato e l’ex Npc Quirino De Laurentiis, entrambi allenati a Scafati da coach Alessandro Rossi. Confermati anche l’ala Kruize Pinkins e l’esperto play David Logan, vincitore dello scudetto del 2015 con Sassari. Per la cabina di regia è arrivato anche l’ex Cividale Aristide Mouahae lo statunitense Jaizec Lottie. Andranno a comporre il pacchetto esterni l’ex Sassari Gerald Robinson, Demetre Rivers e l’ex nazionale italiano Alessandro Geltile, lo scorso anno a Udine in A2.

Sotto canestro ci saranno Giovanni Pini, lo scorso anno tra Cantù e Verona, lo statunitense Jack Nunge.

Le dichiarazioni pre-gara

Prima dell’amichevole di lusso è il coach Alessandro Rossi a parlare da ex della gara: «Il fatto di affrontare una squadra di categoria superiore ci permetterà di sviluppare i nostri concetti contro una squadra che metterà in campo grande fisicità e grande qualità tecnica. Sarà un test molto difficile che ci sarà utile per individuare le aree su cui lavorare. Tornare a Scafati per me sarà bello, anche se solo per un’amichevole. Rincontrerò tanti amici e persone con cui ho condiviso un percorso speciale che mi porterò dentro per sempre. Sarà un’emozione fortissima».

Torna tra i convocati Hogue, rimasto ai box nell’amichevole di Chieti precauzionalmente dopo un problema gastrointestinale: «Dustin è stato reintegrato in gruppo nell’allenamento di oggi, molto probabilmente partirà con noi ma domani valuteremo se impiegarlo o meno».

Così in campo

Scafati: Logan, Mouaha, Robinson, Lottie, Rivers, Rossato, Gentile, Pinkins, Nunge, De Laurentiis, Pini. All. Sacripanti

Real Sebastiani Rieti: Sarto 3, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24 Italiano 31, Nobile 32. All. Rossi