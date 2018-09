Npc Willie

RIETI - Finisce l'avventura della Npc Willie in Coppa Lazio, usciti sconfitti, ieri sera contro il Borgo Don Basket con il punteggio di 74-49 (22-12, 24-14, 16-9, 12-14 i parziali), i romani staccano così il biglietto per i quarti.La Npc Wilie si è presentata al match rimaneggiata, pensanti le assenze di Carosi e Festuccia, che avrebbero garantito punti ed esperienza alla squadra, e con Petrucci ancora non al meglio, ma che comunque ha dato il suo contributo ai compagni con 7 punti.Coach De Ambrosi ha utilizzato tutti i convocati a disposizione, rotazioni ampie, per vedere soprattutto l'impatto degli under, tra gli amarantocelesti top scorer Berrettoni con 15 punti, da segnalare anche il debutto dei due nuovi serbi, tesserati negli ultimi giorni.La Npc Willie, squadra nuova e molto giovane, date le assenze, pagato l'inesperienza contro i romani, al completo e quasi tutti senior: «È stata una partita dura, ma me lo aspettavo, l'impatto per alcuni è stato difficoltoso - dichiara il coach - Ci sono state cose buone a tratti, l'intensità difensiva nel secondo tempo, anche i senior, Colantoni, De Angelis e Petrucci hanno sofferto perché non si sono allenati con continuità, ora faremo altre amichevoli per arrivare pronti per la prima di campionato».: Brandi 4, Colantoni 3, Petrucci 7, De Angelis 3, Berrettoni 15, Cocco 2, Buccioni 3, Annibaldi, Ciani 2, Marcetic 2, Milos 4, Finco 4.