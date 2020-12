La Npc sull'utilizzo del PalaSojourner: «L'accesso alle tifoserie non ha vincoli, salvo che per motivi legati alla sicurezza»

RIETI - «La Npc condanna in maniera assoluta il clima che si sta cercando di creare intorno alla nostra società, un clima che rischia di destabilizzare e spaccare una comunità che in questo particolarissimo momento proprio non ne avrebbe bisogno. Non capiamo il senso di tutto questo, forse a qualcuno fa comodo così», si legge nella nota del club.

«Polemiche, notizie distorte e incomplete, diffuse da alcuni organi di stampa e testate online e che si basano sul sentito dire creano un ambiente non salutare per coloro che lavorano quotidianamente nel nostro progetto e fanno male anche a tutti i tifosi reatini e agli amanti di questo sport».

«Accettiamo le critiche, come abbiamo sempre fatto ma vorremmo che le stesse fossero basate su dati oggettivi e notizie veritiere».

«Premesso doverosamente quanto sopra, la Npc Rieti Pallacanestro comunica che il PalaSojourner sarà fruibile da parte di tutti coloro che ne hanno fatto e ne faranno richiesta nel rispetto della normativa, con tariffe, modalità e termini che saranno comunicati direttamente agli interessati nelle sedi e con le modalità opportune».

«Salvo che per motivi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico, da concordare esclusivamente con gli Enti preposti, l'accesso degli spettatori e delle tifoserie organizzate all'impianto non ha vincoli, lasciando a queste ultime facoltà di organizzarsi liberamente tra di loro per una pacifica convivenza».

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA