Orgoglio Kienergia, bis centrato all'overtime e corsa salvezza apertissima: Mantova ko 79-76. Foto

RIETI - La cura Ruggieri funziona e la Npc resta in corsa per la salvezza, anche Mantova è battuta, 79-76 il finale. Serve un supplementare per battere i lombardi dopo un match dai due volti: con i reatini perfetti nel primo tempo, mentre il match cambia nella ripresa con una gara molto più equilibra e risolta soltanto all'overtime.

Il primo tempo

Mantova prova a mettere le mani avanti in avvio di gara portandosi sul 7-4. La risposta reatina è immediata con Timperi, 7-0 di parziale e Rieti avanti 18-13 al termine del primo quarto. Rieti riallunga sul +7, Bonacini si sblocca da 3 con una tripla pesante, segna anche capitan Del Testa in assenza di Geist, rimasto in panchina per tutto il secondo quarto. Tucker incanta il PalaSojourner: prima un canestro difficilissimo e poi con una tripla allo scadere, 40-28 al termine del primo tempo.

La ripresa

Al rientro parziale di 11-1 per Mantova che torna sotto di due lunghezze. Sherrill da 3 segna il canestro della parità (44-44), Tucker e Rotondo riportano la Npc avanti, ma Sherrill è di nuovo mortifero da 3. Mantova con i liberi passa avanti di 3, ma Bonacini pareggia i conti, ma Mantova ripassa avanti di nuovo allo scadere, 52-55 alla penultima sirena. Palazzetto caldo per l’arbitraggio, Rieti torna avanti, Mantova perde Ross per 5 falli. Sherrill è inarrestabile, si carica i suoi sulle spalle, ma Rieti reagisce: Maglietti ritrova la parità, mentre Geist con 2/2 ai liberi porta Rieti avanti di 2 a 2’ dalla fine. Iannuzzi pareggia i conti, ma Geist fallisce il tiro della vittoria, 67-67, è overtime.

L'overtime

Un super Tucker prova a spezzare l’equilibrio, Sherrill segna da 3 e Mantova ai liberi pareggia. Errore clamoroso di Geist che perde palla a metà campo, Iannuzzi in contropiede riporta Mantova avanti di 2. Gioco da 3 punti di Tucker che riporta i suoi avanti di 1 a 23”. Sherrill sbaglia la tripla del sorpasso, Del Testa fa 2/2. Cortese fallisce la tripla della vittoria, Rieti vince 79-76.