Npc-Foresta U20 Silver travolgente: Cassino ko 102-34: «Concentrati e tutti a referto»

RIETI - Vittoria larga per l’U20 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti che settimana scorsa è tornata sul parquet del PalaSojourner e ha battuto la Virtus Cassino 102-34 (parziali: 25-9; 25-12; 27-5; 25-8). Grande prova difensiva dei ragazzi di coach Rinaldi che dominano per tutta la gara e dilagano. Quattro reatini in doppia cifra e seconda vittoria in campionato.

Le dichiarazioni

Coach Rinaldi commenta così l’incontro: «Nonostante la partenza contratta nei primi minuti, i ragazzi sono stati bravi e sono contento che tutti siano andati a referto. Buona l'attenzione dei ragazzi che, nonostante il divario aumentava, rimanevano concentrati sulla partita continuando a giocare di squadra».

Tabellino

Npc Sporthub Foresta: John 9, Roversi 25, Andrea 17, Rivoletta 6, Mammoli 2, Bacary 16, Cocuccioni 13, Bolletta 7, Dionisi 1, Provaroni 6, Marchiaro, Maglietti. All. Rinaldi.