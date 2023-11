Npc, la gioia a fine gara. Foto. «Nell'ultima difesa c'è stata tutta la nostra voglia di vincere»

RIETI - Dopo aver ritrovato il sorriso con la vittoria in campionato che mancava dalla prima giornata, il coach della Npc Francesco Ponticiello parla insieme ai suoi assistenti della prestazione dei reatini nello scontro diretto contro Caserta. Gli amarantocelesti con il 69-67 lasciano l’ultimo posto in classifica e si rilanciano in campionato.

Le dichiarazioni

«Dopo un'attesa durata nove partite è doveroso lasciare la parola al resto dello staff.

Il recupero fisico, mentale e tecnico è stato sulle loro spalle - dichiara coach Ponticiello - è giusto che siano loro a parlare di questo piccolo importante passo in avanti».

«Sapevamo che oggi la partita sarebbe stata importante - dice poi l’assistente Gagliardi - siamo stati bravi a giocare rispettando il piano partita. Nell'ultima difesa c'è stata tutta la nostra voglia di vincere. Il lavoro fatto su Lucas è stato buono, come limitare anche Sergio da tre punti. Da otto settimane abbiamo sempre lavorato nonostante le molteplici sconfitte, è quello che dovevamo fare, lavorare, lo abbiamo sempre fatto».

«Come ha detto coach Ponticiello abbiamo fatto un piccolo passo in avanti – conclude Gabriele Rinaldi, secondo assistente della Npc - Già vedevamo che arrivavano dei miglioramenti, mancava sempre quel qualcosa in piú, che oggi finalmente è arrivato».